Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество

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29 апреля 2022, 13:08 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы торогово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Токаева.

В сообщении говорится, что «президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере».

Уточняется, что главы государств поручили своим правительствам «сфокусироваться на вопросах, требующих оперативного решения».

Ранее, 2 апреля, Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора информировал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации на Украине.