Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы торогово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Токаева.
В сообщении говорится, что «президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере».
Уточняется, что главы государств поручили своим правительствам «сфокусироваться на вопросах, требующих оперативного решения».
Ранее, 2 апреля, Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора информировал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ходе спецоперации на Украине.