В России за сутки выявили 7 710 новых случаев заражения COVID-19

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29 апреля 2022, 11:34

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

В России за минувшие сутки выявили 7 710 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как отметили в оперштабе, по состоянию на 29 апреля 2022 года количество госпитализаций в России за сутки составило 2 558 человек, снизившись по сравнению с прошедшими сутками на 1,5%.

За 24 часа в России скончался 161 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в стране выздоровели 11 041 человек, что на 0,2% меньше по сравнению с показателями четверга.