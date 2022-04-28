В России за сутки выявили 7 681 новый случай заражения COVID-19

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28 апреля 2022, 11:35

ПЦР тест, Jens Büttner/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 7 681 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По состоянию на 28 апреля текущего года количество госпитализаций в РФ за сутки составило 2 596 человек, сократившись по сравнению с прошедшими 24 часами на 13 процентов.

За минувшие сутки в стране скончались 166 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в России выздоровели 11 063 пациента.