Проверка на профессионализм

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28 апреля 2022, 09:53 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

В АО «АПЗ» прошел ХII заводской конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-технологов.



Участие в нем приняли 37 инженеров-технологов по двум направлениям: сборочные процессы и механообработка. Сначала конкурсантам предложили ответить на 30 вопросов в тестовой форме за 30 минут. После небольшого перерыва самая ответственная часть – практическая: за 3,5 часа решить три задачи и составить техпроцесс.



– Каждый год мы закладываем «изюминку» в наши задания в практической части, – прокомментировал член жюри начальник отдела службы главного технолога Алексей Прусаков. – При составлении ориентируемся на новые подходы и веяния в мире механообработки. Зачастую опытные специалисты могут просмотреть некоторые нюансы, а молодежь, наоборот, – принять верное решение. Надеюсь, конкурсанты разгадают наши «загадки», и мы увидим грамотно составленный техпроцесс и правильные ответы на задания.





Кто-то пришел на конкурс впервые, а кто-то уже опытный участник. Все сходятся в одном мнении: конкурс – это проверка себя, зарядка для мозгов, импульс к дальнейшим действиям.



– Некоторые задания мне показались очень простыми, а некоторые, наоборот, не смог решить, – признался участник конкурса профмастерства инженер-технолог цеха №51 Роман Христов. – В теории из общего количества заданий справился процентов на 60. Значит, есть что подтянуть.



«Инженер года» на Арзамасском приборостроительном заводе с каждым годом становится популярнее. В этот раз, например, цех №49 выставил на конкурс 8 участников, служба главного технолога – 12! АПЗ – предприятие, где применяются передовые технологии, и важно, чтобы на местах трудились профессионалы. А «Инженер года» – хороший способ это проверить.

– Не надо бояться конкурса, – говорит председатель жюри заместитель технического директора – главный технолог Сергей Комаров. – Он позволяет проверить уровень знаний, определить потенциал, уровень подготовки. Сегодня престиж профессии инженера-технолога поднимается. Считаю, она будет востребована всегда. Именно технологи определяют, как будет сделано то или иное изделие. Собирайтесь с духом и подавайте заявки на участие в следующем году.



22 апреля состоялось торжественное награждение. Победители и призеры конкурса получат единовременную денежную выплату и ежемесячно в течение года – стипендию П.И. Пландина.