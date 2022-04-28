«Известия» сообщают, что МРОТ и прожиточный минимум в России планируется повысить на девять процентов

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28 апреля 2022, 08:29 Источник: Известия

рубли, pixabay.com

Газета "Известия" со ссылкой на источник в Государственной думе в четверг, 28 апреля, сообщила, что в РФ планируется увеличить на 9 процентов минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Чиновник, который принимает участие в обсуждении вышеуказанной темы, сообщил изданию, что МРОТ и прожиточный минимум могут быть увеличены на девять процентов.

"Известия" подсчитали, что если сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а ПМ – 12 654 рубля, то в случае внесения изменений, о которых идет речь, эти показатели достигнут 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.