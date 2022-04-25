В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Перми состоялось первое богослужение

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25 апреля 2022, 14:11

Пасхальная служба в соборе. Фото: permkrai.ru

Первое почти за 100 лет богослужение прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Службу провел глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.



На богослужении присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой баскетбольной лиги ВТБ Сергей Кущенко, депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян, представители православного духовенства, верующие. Спасо-Преображенский кафедральный собор официально возвращен церкви, но основной частью помещений на правах аренды продолжает пользоваться Пермская художественная галерея.



Тем временем губернатор Дмитрий Махонин рассказал о запланированных переменах.



«Сегодняшняя служба в кафедральном соборе открывает новую веху для всех нас. Хочу подчеркнуть, что никаких противоречий относительно использования этого здания быть не может. Оно принадлежит церкви, и здесь должна проходить служба. Сейчас мы вывезли запасники в специально арендованное здание, где созданы все условия для сохранности культурных ценностей. Новое здание галереи будет построено в следующем году, и помещения храма, который не имеет аналогов, будут освобождены. Уникальный деревянный иконостас должен быть полностью открыт, фрески, которые сохранились, - восстановлены. Это величественное здание будет отреставрировано и полностью передано православной церкви, будет служить верующим», - отметил глава региона.

Фото: permkrai.ru

В 2023 году Пермь отпразднует свой 300-летний юбилей. К этому событию запланировано открытие здания новой галереи. Его построят на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Известно, что на строительство здания новой художественной галереи в Перми правительство РФ выделило 1,75 млрд рублей. Уже в этом году часть фондов переехала из помещений Спасо-Преображенского кафедрального собора в новое хранилище в специально отремонтированное здание.



Храм, который является одним из самых значимых памятников архитектуры Перми, был заложен в 1798 году. Его строительство было завершено к 1832 году. Над возведением и реконструкцией собора трудилась целая плеяда отечественных архитекторов. Среди них - И.И. Свиязев, П.Т. Васильев и Ф.М. Росляков. Приложили свою руку к формированию фасада и другие известные пермские архитекторы - Г.П. Летучий и А.Б. Турчевич. Первый реконструировал собор в 1853 году, второй - в 1892-1895 годах.

Фото исторического интерьера Спасо-Преображенского кафедрального собора из фондов музея Георгиевского зала Перми

К сожалению, в истории собора есть и трагические события. Служивший здесь епископ Пермский и Соликамский Андроник (Никольский) принял мученическую кончину от рук большевиков в июне 1918 года. В ноябре 1930 года в разгар гонений на православную церковь, президиум Уральского облисполкома вынес постановление о закрытии кафедрального собора в Перми. Позднее в здании разместили художественную галерею и научно-краеведческую библиотеку.



