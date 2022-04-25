Молодые челябинцы станут ведущими подкаста «Недетские голоса»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

25 апреля 2022, 13:14 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Завершился кастинг совместного проекта медиахолдинга «Гранада Пресс» и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Более 30 жителей Челябинска в возрасте от 12 до 16 лет приняли участие в очном отборе, который включал в себя несколько практических заданий. Также для участников проекта «Недетские голоса» медиаэксперты Челябинской области провели мастер-классы по работе с голосом, информацией и фотографиями.

Победителями стали 12 человек. Им предстоит стать ведущими подкаста «Недетские голоса». В программе молодые челябинцы будут обсуждать актуальные для своего поколения темы вместе с экспертами.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, проект поможет подростками проявить свои таланты. По замыслу, подкаст должен стать площадкой для обсуждения самых важных для молодежи вопросов.

«Мы очень рассчитываем, что этот проект будет успешен не только с медийной точки зрения, но и сможет стать реальным инструментом, который поможет подросткам и взрослым находить общий язык, решать возникающие проблемы», – добавил директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.

Организаторы свяжутся с победителями и пригласят их на встречу.