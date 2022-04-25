В Смольном наложили запрет на восстановление граффити с Путиным

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25 апреля 2022, 13:12

Губернатор Петербурга Александр Беглов наложил запрет на восстановление патриотического граффити на Лиговском проспекте, на котором был изображен президент РФ Владимир Путин на фоне Георгиевской ленты. Информацию подтверждают наши источники в Смольном, знакомые с ситуацией.

На рабочем совещании губернатора с силовиками, прошедшем в правительстве Санкт-Петербурга 25 апреля, обсуждался вопрос восстановления граффити. По информации источника, близкого к высшим должностным лицам, глава города Беглов запретил восстанавливать патриотический рисунок.

«Нет, восстанавливать его не будут», - заявил источник.

Напомним, в конце марта этого года на Лиговском проспекте на стене трансформаторной будки появилось граффити с изображением писателя Льва Толстого, космонавта Юрия Гагарина и президента РФ Владимира Путина. Все выдающиеся российские деятели были запечатлены на фоне гигантской буквы Z, выполненной в цветах Георгиевской ленты.

Урбан-фреска продержалась менее месяца – в среду, 20 апреля, стало известно, что ее закрасили представители ПАО «Россети Ленэнерго». Этот факт возмутил патриотически настроенных петербуржцев. Они напомнили, что в ходе спецоперации важно поддерживать моральный и боевой дух российской армии, а также горожан, однако в Смольном на их жалобы не отреагировали.

В надежде повлиять на ситуацию активист Александр Колос написал обращение от лица неравнодушных горожан в прокуратуру Петербурга с просьбой помочь в восстановлении Z-граффити. В письме отмечалось, что горожане считают недопустимым уничтожать подобные изображения «в судьбоносные для страны времена» и «закрашивать портреты выдающихся деятелей Отечества». Реакция Беглова показывает, что обращение активистов в прокуратуру не возымело действия и в Северной столице наложен запрет не только на обычное граффити, но и на патриотические фрески.