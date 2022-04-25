Депутат Бутина заявила, что новый законопроект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина в понедельник рассказала подробности о новом законопроекте об иноагентах.
По словам Марии Бутиной, проект закона, который в настоящий момент готовится к внесению в Государственную думу, предусматривает обязательную маркировку только тех материалов иностранного агента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента.
Аналогичное требование предлагается распространить и на публикации, которые в связи с осуществлением деятельности в качестве иноагента направляются в образовательные организации, органы публичной власти и прочие органы и организации.
Бутина уточнила, что личные публикации, которые не связаны с деятельностью в качестве иноагента, в соответствии с текстом законопроекта предлагается отменить.