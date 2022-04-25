Психолог Куфтяк порекомендовала выпускникам на майских праздниках уделять подготовке к ЕГЭ восемь часов в день

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25 апреля 2022, 12:35

ученик, pixabay.com

Доктор психологических наук Елена Куфтяк заявила, что выпускникам в период майских праздников необходимо уделять подготовке к экзаменам около восьми часов в день и чередовать ее с различными активностями.

Елена Куфтяк отметила, что одиннадцатиклассникам следует сохранять тонус и умственную работоспособность, а чтобы этого достичь, нужно соблюдать режим дня и поддерживать режим подготовки к экзаменам. Психолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" предложила такую схему: восемь часов посвящаются подготовке, а еще восемь направляются на другие активности.

Куфтяк посоветовала сочетать умственный труд с физическим и отметила, что лучше не смотреть телевизор, а отдавать предпочтение прослушиванию музыки и чтению.