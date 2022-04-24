За сутки на дорогах Челябинской области поймали восемь пьяных водителей

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

24 апреля 2022, 07:55 Анна Семенова

Проверки выявили большое количество нарушителей всего за день. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Пять человек ездили без прав, 86 – без страховки.

В Челябинске и Магнитогорске продолжаются проверки водителей. Сначала инспекторы ДПС тормозили автобусы, маршрутки и такси, а в конце уходящей недели взялись за индивидуальный транспорт.

Тормозили всех подряд на выезде и въезде Челябинска и Магнитогорска. Всего за один день было выявлено более 140 нарушений. Восемь водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения и отказались проходить медосвидетельствование. Пятеро не имели водительских прав вовсе или были их лишены. 12 южноуральцев получили штрафы за неправильную перевозку детей. 86 человек колесили по области без страховки. Четверо были наказаны за то, что не пристегнулись.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.