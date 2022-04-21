РБК сообщает, что первого исполнительного вице-президента «Лукойла» Воробьева назначили и.о. главы компании

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21 апреля 2022, 19:18 Источник: РБК

Лукойл, PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Первого исполнительного вице-президента "Лукойла" Вадима Воробьева назначили и.о. президента после ухода в отставку основателя и совладельца компании Вагита Алекперова, который попал под санкции.

Как сообщает РБК, ссылаясь на близкие к компании источники, в четверг, 21 апреля, совет директоров "Лукойла" назначил Вадима Воробьева исполняющим обязанности президента. Ранее он занимал пост исполнительного вице-президента и являлся членом правления компании.

Напомним, Вагит Алекперов сегодня объявил о своем решении досрочно сложить полномочия президента "Лукойла", а также отказаться от поста члена совета директоров компании.