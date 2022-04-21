Министерство юстиции представило предложения о порядке выхода физических лиц из реестра иноагентов

Минюст направил президенту РФ Владимиру Путину доклад, в котором, в частности, содержатся предложения о возможности выхода физлиц из реестра иностранных агентов, в том числе из-за ошибки.
Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сегодня заявил, что по поручению Владимира Путина в Министерстве юстиции проанализировали действующее законодательство об иноагентах и предоставили две недели назад соответствующий доклад. В данном документе предусмотрен выход из реестра для всех субъектов, в частности, упрощенный порядок выхода для физлиц, которые попали в список впервые.
В соответствии с текстом доклада, допускается возможность обнуления нахождения в реестре, в частности, из-за ошибки.