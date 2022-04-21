Трудные подростки из Вологды впервые посетили парк «Патриот»

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21 апреля 2022, 16:41

На днях вологодский активист, один из основателей спортивного клуба «Пионер» Сергей Ситников организовал благотворительную акцию. Дети, стоящие на учёте, а также из неблагополучных семей или просто оказавшихся в сложной жизненной ситуации впервые побывали в Москве. Да и не просто побывали, а узнали много интересного.

Метро, Красная площадь, Храм Христа Спасителя – всё это произвело на ребят большое впечатление. Однако самым запоминающимся событием стало посещение парка «Патриот», который является одним из самых крупных в России. Там расположены музеи авиации, бронетанковой техники, артиллерии, а также исторические выставки, спортивные сооружения, тренажеры. Более того, есть экспозиции образцов вооружений и техники. «Гости парка, а особенно дети, имеют возможность узнать историю своей страны не только со страниц учебной литературы, но и основываясь на сохранившихся подлинных свидетельствах реальных событий прошлых лет и даже веков. Здесь посетители могут воочию увидеть размах и могущество российской армии, познать историю своего отечества из достоверных источников, а также отдать дань уважения и благодарности нашим предкам, реально оценивая, каких усилий, ума, мужественности и самоотверженности потребовало мирное небо над нами сегодня», – говорит директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По его словам, парк олицетворяет преемственность поколений. Здесь можно проследить, как во всех периодах нашей истории русский народ объединялся перед лицом внешней угрозы и достойно защищал свою Родину.

Больше всего детей привлекает бронетанковая техника, которая расположена в Музейном комплексе N 1 и Техническом центре, говорит Вячеслав Ахмедов. «Особенно привлекают экспонаты, на которые можно взбираться и изучать их детально. Кроме того, в Техническом центре представлена историческая бронетанковая техника большинства стран-производителей, а также экспериментальная. Многие из экспонатов здесь являются редкими и даже единичными. В качестве активного досуга дети с удовольствием резвятся в Центре военно-тактических игр, участвуя в командных играх или полосе препятствий, а также пробуют кататься верхом в Конно-спортивном комплексе в сопровождении инструктора», – поясняет Ахмедов.

Вологодские ребята остались под большим впечатлением от парка. Ведь где ещё можно покататься на мини-танке? «Столько машин, техники… Наши ребята очень довольны! Для них же это всё впервые», – признаётся Ситников.

Такую благотворительную поездку Сергей организовал в рамках проекта «Путь юного патриота». Его цель – привить будущему поколению правильные ценности: любовь к Родине и здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется трудным подросткам, у которых нет верных ориентиров.

О том, как окружение влияет на детей, Ситников знает не понаслышке. Ведь за его плечами 12-летний опыт общения с ребятами из детских домов, интернатов, спецшкол. Кроме этого, он с 2013 года работает в системе ФСИН. Как признается Сергей, он неоднократно видел, как ребенок попадает сначала в детдом, а потом в колонию, поэтому он знает, что нужно сделать, чтобы подростки не попали под дурное влияние.

«В «Пионере» есть дети, которые занимаются в клубе уже 7 лет. Они – примеры для подражания всем остальным ребятам. Это победители различных турниров, олимпиад. Я решил их тоже взять в поездку, чтобы они пообщались с детьми, у которых непростая судьба. Трудные подростки не привыкли к правильной жизни, у них не было хорошего окружения, – поясняет Ситников. – Взрослые порой не всегда бывают убедительными, а ровесники могут подсказать, как стоит себя вести в обществе, зачем нужен спорт и многое другое. Они на своем личном примере замотивируют других на положительные изменения».