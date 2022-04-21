Собянин: Станции «Кокошкино» и «Толстопальцево» свяжет новая пешеходная улица

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21 апреля 2022, 16:37

Фото М. Денисова. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект благоустройства территории у станций «Кокошкино» и «Толстопальцево» МЦД-4.



«Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям «Кокошкино» и «Толстопальцево» Киевского направления МЖД (перспективный МЦД-4). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Станции расположены в ТиНАО рядом с одноименными поселками - между станциями «Лесной Городок» и «Санино» Киевского направления МЖД.



Комплексная реконструкция станции «Кокошкино» была завершена в октябре 2021 года. Реконструкцию «Толстопальцево» планируется завершить в 2022 году. В результате обе пригородные платформы станут современными вокзалами наземного метро с необходимыми сервисами и инфраструктурой.



Проект благоустройства территории, прилегающей к станциям «Кокошкино» и «Толстопальцево», предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также на создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта. Для организации удобного подхода к станциям возведут подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Рядом со станцией «Кокошкино» будет построено свыше 5 км местной улично-дорожной сети, включая реконструкцию ул. 1-я Октябрьская (переходящей в ул. Учительская). Вблизи «Толстопальцево» реконструируют небольшой участок ул. Советская (100 м).



Сергей Собянин сообщил, что «Кокошкино» и «Толстопальцево» свяжет новая пешеходная улица длиной 1,5 км.



Кроме того, рядом со станциями будут организованы дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), стоянки такси, современные остановочные пункты НГПТ с заездными карманами и отстойно-разворотными площадками, перехватывающие парковки для автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги», защищающими от дождя и снега.



Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации (7,3 км) и наружного освещения (6,5 км), устройство локального очистного сооружения поверхностного стока и другое.



В столичной пресс-службе добавили, что реконструкция станций, а также благоустройство прилегающей к ним территории является частью проекта создания линии МЦД-4 «Киевско-Горьковский».



