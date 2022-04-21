Бочкарев: В административно-деловом центре «Коммунарка» готовится подключение инженерных сетей

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21 апреля 2022, 16:04

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство объектов инженерной инфраструктуры первого этапа на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке находится на завершающей стадии, готовится пуск систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«В течение 2022 года планируется обеспечить территорию АДЦ действующей инженерной инфраструктурой. Электросети уже функционируют в полном объеме, завершено строительство магистральных сетей инженерного обеспечения. Ведется подготовка к пусконаладке головных объектов водоотведения, сейчас на объектах осуществляются комплексные испытания всех инженерных систем. Запуск запланирован на III квартал», - рассказал Бочкарев.



По его словам, к началу отопительного сезона 2022/2023 территория будущего административно-делового центра будет также обеспечена теплом.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг - оператор развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, включая территорию АДЦ «Коммунарка») Юрий Кравцов уточнил, что до конца текущего года планируется окончание строительства головных объектов теплоснабжения.



«Завершается строительство камеры-павильона головного объекта. Из нее осуществляется контроль над системами подачи тепла в магистральные сети административно-делового центра. В здании будут установлены приборы учета и управления, оснащенные современной системой контроля и информационной панелью. После завершения установки оборудования будет произведен пуск теплоносителя со стороны теплоснабжающей организации - ПАО «МОЭК», - добавил Кравцов.



Глава инжинирингового холдинга напомнил, что также в скором времени планируется ввод в эксплуатацию 1,66 км дорог, включая мост через реку Сосенку и очистное сооружение ливневого стока. Эти объекты возводятся в рамках первого этапа создания улично-дорожной сети АДЦ.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства отметили, что АДЦ «Коммунарка» - одна из наиболее динамичных точек роста в ТиНАО. Здесь на территории больше 469 га планируется возвести около 7,2 млн кв. м недвижимости, создать 164 тыс. новых рабочих мест, появятся новые социальные и культурные объекты, включая межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского уровня.



Как оператор развития территорий, «Мосинжпроект» координирует деятельность всех участников застройки, проводит оптимизацию сроков проектирования и строительства объектов, а также осуществляет мероприятия по оптимизации расходов бюджета Москвы при реализации проектов государственными заказчиками.



