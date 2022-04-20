Пока «красный петух» не клюнул

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2022, 12:29 Сергей НИКИТИН

Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно занимающегося производством, а тем более, импортозамещением, конечно, является приоритетной задачей в нынешнее время. Но это вовсе не означает, что прикрываясь этими лозунгами, можно нарушать любые правила, рискуя подчас безопасностью и даже жизнями окружающих.

Жители поселка Светлые горы Красногорского района Московской области постоянно жалуются на работающее рядом с ними мебельное производство. На территории примыкающей к поселку промзоны находятся производственные помещения компании ООО «ТОПДОМ». Она использует их для хранения сырья, деревообработки и складирования готовой продукции. Все это «великолепие», расположенное рядом с жилыми домами, безусловно, требует особых мер противопожарной безопасности. Их отсутствие не может не беспокоить жителей, вынужденных терпеть такое соседство. Адрес предприятия: Московская обл., г. Красногорск, пос. Светлые Горы, вл. 1а.

Светлогорцы сообщают о многочисленных нарушениях арендаторами элементарных правил, которые могут привести к пожару, который грозит перекинуться на их жилища. В частности, по их словам, эвакуационные выходы загромождены сырьем и готовой продукцией, персонал курит на территории производства, отсутствует противопожарный инвентарь и инструмент. Также по словам жителей, обратившихся в редакцию газеты, в помещении отсутствует система дымоудаления, а система вентиляции не работает должным образом. Кроме того, полностью отсутствуют такие абсолютно необходимые вещи, как автоматическая пожарная сигнализация, датчики дыма, тепловые, газовые пожарные извещатели.

ООО «ТОПДОМ» использует в производстве дерево, горючие материалы и разного рода лаки и краски. Судя по публикациям в прессе, репутация хозяев предприятия не слишком безупречна, что не может не настораживать жильцов окрестных домов.

Как выяснилось, ООО «ТОПДОМ» производит мебель под громкой маркой «Zilli interior», якобы принадлежащей известной итальянской мебельной фирме. Но глядя на убогонький ангар, арендуемый фирмой в Светлых горах, верится в это с трудом. По всей видимости, это обычный клон крутого бренда, наподобие известных в 90-х годах китайских клонов Abibas или Pavasonic.

И таких «нюансов» в работе ООО «ТОПДОМ» видимо немало. Поэтому беспокойство жителей Светлых гор более чем понятно. Если фирма, занимающаяся пожароопасным производством, так относится к соблюдению основополагающих для бизнеса законов, то можно только представить, какой именно «прибор» они забивают на соблюдение противопожарной безопасности.

Светлогорцы продолжают донимать чиновников и СМИ просьбами разобраться с этим безобразием, пока не случилось беды. Но у чиновников, как видно, слишком много более важных дел. Редакция «Аргументов недели» будет следить за развитием событий с опасным производством.