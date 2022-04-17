Директор Ассоциации «Росчайкофе» Чантурия: дефицита кофе из-за санкций в России не будет, но цены на него вырастут

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17 апреля 2022, 21:13 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Санкции не повлияют на поставки в Россию кофе, но цены на него будут расти. Такой прогноз озвучил в интервью радио Sputnik генеральный директор Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По словам эксперта, с введением санкций проблем со странами-производителями кофе не возникло, однако появились сложности с логистикой: раньше поставки этого продукта шли в основном через европейские портовые хабы. Чантурия надеется, что в ближайший месяц эта ситуация стабилизируется — будут найдены новые варианты транспортировки, решатся технические проблемы с оплатой. Пока же запаса, который имеется на российских складах, достаточно, чтобы не возникло дефицита.

Что же касается цен, избежать повышения их не удастся.

«Сырье на бирже подорожало в два – два с половиной раза еще в прошлом году на фоне климатических катаклизмов, которые мы наблюдали в Бразилии: вначале была засуха, потом заморозки. Это сказалось и на текущем урожае, и на последующих. Стоимость доставки по всему миру выросла в среднем в три раза, что тоже сказывается на себестоимости готовой продукции», - пояснил Чантурия.

Однако, по его словам, кофейные компании будут стараться максимально сдерживать цены, особенно в эконом-сегменте, чтобы избежать падения спроса.