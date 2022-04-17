Пресс-секретарь Песков: Россия выдержит противостояние с Западом

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2022, 16:06 Источник: Радио Sputnik

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выдержит противостояние с Западом, сообщает радио Sputnik.

На вопрос журналиста Павла Зарубина, сможет ли Россия «сдюжить» западный мир, если это в свое время не удалось СССР, Дмитрий Песков ответил:«Мы можем».

Ранее Песков заявил об уверенности Кремля в успехе выполнения задач СВО на Украине.