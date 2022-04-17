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Пресс-секретарь Песков: Россия выдержит противостояние с Западом

, 16:06 Источник: Радио Sputnik

Пресс-секретарь Песков: Россия выдержит противостояние с Западом
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выдержит противостояние с Западом, сообщает радио Sputnik.

На вопрос журналиста Павла Зарубина, сможет ли Россия «сдюжить» западный мир, если это в свое время не удалось СССР, Дмитрий Песков ответил:«Мы можем». 

Ранее Песков заявил об уверенности Кремля в успехе выполнения задач СВО на Украине.

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