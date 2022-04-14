«Псевдокоммунист» и депутат Алексей Павлов попал под Ростехнадзор и МВД

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14 апреля 2022, 10:14 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

В распоряжении редакции оказался документ, проливающий свет на многочисленные злоупотребления депутата Смолоблдумы Павлова Алексея Григорьевича.

Ростехнадзор обратился в УМВД по Смоленской области с заявлением о необходимости проверки предприятий, подконтрольных «псевдокоммунисту» Алексею Павлову. Уверены, что генерал-майор полиции Саржин Валерий Александрович, начальник УМВД России по Смоленской области, уделит должное внимание деятельности Павлова и беспристрастно проведет соответствующую проверку. Тем более, выводы управления Ростехнадзора по Смоленской области впечатляют.

Заместитель руководителя Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Леонтьевич Альферович, проанализировав обращения одного из собственников ООО «Заславль» (владеет имущественным комплексом на Репина, 16), нашел здесь основания для немедленного обращения в смоленские правоохранительные органы по факту незаконной предпринимательской деятельности в структурах, принадлежащих «псевдокоммунисту» и участнику закулисных предвыборных игр в Смоленской области Алексею Павлову.

Ростехнадзор подтвердил нарушения на объектах повышенной для города Вязьмы опасности, принадлежащих Павлову А. Г. Контролирующий орган власти подтверждает факт отсутствия и беспрецедентного сокрытия договоров аренды и эксплуатации опасных производственных объектов, а также объектов, подлежащих обязательному ветеринарному контролю.

Уверены, что при таких серьезных нарушениях сигналы с мест должны были однозначно поступать начальнику МО МВД России «Вяземский» полковнику полиции Балаеву Алексею Васильевичу.

Очень важно будет разобраться при проведении проверки, поступали ли Алексею Васильевичу обращения собственников предприятий по адресу г. Вязьма, Репина 16 о незаконной деятельности структур, принадлежащих депутату Смолоблдумы Павлову Алексею Григорьевичу. Ведь помимо этих значительных нарушений, Следственный комитет по Смоленской области уже ведёт уголовное дело, касающееся гибели людей на предприятиях Павлова. Получается, что газ и электроэнергия поступают на объекты, принадлежащие компаниям Алексея Павлова, не имеющим лицензий Ростехнадзора?

А каскад уголовных дел, возбужденных в отношении воспитанника Павлова, бывшего главы Гагаринского района Романа Журавлева, показывает, что Алексей Григорьевич активно формирует в деятельности глав районов Смоленской области коррупционную составляющую.

Роман Журавлев в камере, а вот глава Вяземского района Инна Демидова, видимо, так и не вняла печальным итогам деятельности бывшего Гагаринского главы. Кажется, убеждения Алексея Павлова, мол, не волнуйся, прикроем и все решим, становятся для главы Вяземского района важнее, чем родной бюджет, который уже недополучил более 100 млн рублей на почве комбинаций.

Судя по всему, Инна Васильевна Демидова решила превысить рекорды Романа Журавлева и по большому счету не исполнять распоряжения губернатора Смоленской области Алексея Островского немедленно разобраться с земельными уклонистами.

Касаясь деятельности ещё одного вяземского воспитанника «псевдокоммуниста» Павлова – главы Новодугинского района Владимира Соколова, следует поднять вопрос относительно наличия экономической эффективности для развития Новодугинского района и его жителей от взаимодействия и тесного общения главы района Владимира Соколова с владельцем ООО «Евразийская нерудная компания» Владимиром Шахновичем, совладельцами ООО «Ника» Сергеем Глинянским и Имраном Хаюриным. Правильно ли действует администрация, поддерживая тех, у кого реальная финансовая основа – в прошлом, а ничем не подтверждающиеся разговоры – в настоящем и будущем?

Очень интересным и показательным является тот факт, что наш герой прекратил свои взаимоотношения с Пенсионным фондом Российской Федерации с 2017 года. Мы убеждены, что председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и другие депутаты являются социально ответственными людьми, платят налоги, делают отчисления в Пенсионный фонд, а похоже, в Смолоблдуме работает депутат, который ввел новые стандарты и критерии – налоги не плачу, взносов в Пенсионный фонд не делаю.

Занимательный факт, что Алексей Григорьевич Павлов возглавляет в Смолоблдуме агропромышленную комиссию, а недавно начали приходить сообщения, что члены этой комиссии начали складывать свои полномочия. Так, например депутат Смоленской областной Думы Марина Жукова, числящаяся в этой странной агропромышленной комиссии «псевдокоммуниста», решила завершить свою деятельность. Может быть, это связано с Павловым? Он везде говорил, что это его лучшая подруга, и он пользуется её советами.

Может, Алексею Григорьевичу не доводить до итогов расследования его деятельности на «благо» родной для него Смоленской области и принять, пока не поздно, своевременное решение? Взять да и обрадовать коллег по депутатскому цеху – сложить свои депутатские полномочия и не бросать своей деятельностью достаточно мрачную тень на Смолоблдуму, не подставлять ее руководителя Игоря Ляхова так, как на протяжении многих лет, складывается впечатление, подставлял местного, почти уже нелегального лидера КПРФ Валерия Кузнецова.