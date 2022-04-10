ФАС выступила против планов Минтранса по ограничению количества такси на регион

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10 апреля 2022, 08:39 Источник: Известия

Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи Минтранса по ограничению количества такси на регион. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комментарий главы ФАС Максима Шаскольского.

Глава ФАС ответил отказом на предложение Минтранса о фиксированном количестве такси на регион, так как из-за этого нарушится спрос и предложение на рынке. Как сообщают «Известия», ФАС уже направили свою позицию в кабмин, несмотря на то, что законопроект одобрили Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг Ространснадзор, ФНС и Минздрав.

Ранее Минтранс РФ подготовил законопроект о такси, который обяжет агрегаторов передавать данные ФСБ.