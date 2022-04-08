Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

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8 апреля 2022, 16:56 Источник: ТАСС

Фото их телеграм-канала Вячеслава Володина

Владимира Жириновского в пятницу с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. На похоронах присутствовал узкий круг официальных лиц и близких политика.

Как сообщает ТАСС, среди тех, кто участвовал в церемонии похорон, были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, депутаты от думской фракции ЛДПР. Гроб несли солдаты почетного караула.

Владимира Жириновского, имеющего звание полковника запаса, похоронили с воинскими почестями.

«Простились с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни ― невосполнимая потеря. Светлая память», - написал после похорон в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.

Церемония прощания с политиком проходила в Колонном зале Дома Союзов. Из-за большого количества желающих проститься было принято решение продлить ее.