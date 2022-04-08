В Челябинске состоится «День защиты людей»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

8 апреля 2022, 15:29 Анна Семенова

На мероприятии каждый сможет увидеть, что у защиты есть лицо.

На площади Революции горожане познакомятся с теми, кто каждый день спасает чью-то жизнь.

Профессиональный праздник есть почти у каждой профессии. Раз в году мы чествуем спасателей, врачей, юристов и других. Но в Челябинске придумали социальный проект, который объединит всех, кто помогает людям, и позволит сказать им спасибо. В субботу, 9 апреля в 12:00, южноуральцы отпразднуют «День защиты людей».

На площади Революции каждый сможет увидеть лица тех, кто посвятил свою жизнь нашему благополучию, узнать тонкости их работы, а главное – как и в какой ситуации можно к ним обратиться.

Кроме того, состоится парад специальной техники, а все желающие смогут пройти ускоренный курс спасателя под руководством специальных служб.

Гостям расскажут, как улучшить свое физическое и ментальное здоровье. При необходимости можно получить консультацию специалистов по психологическим и социальным вопросам.

По словам руководителя Челябинского регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» Дениса Гарифуллина, часто человек, оказавшись в сложной ситуации, не знает, у кого просить помощи. Данное мероприятие покажет, что у защиты есть лицо. Не безликая организация, а люди, которые заинтересованы в том, чтобы ваша жизнь стала безопаснее и комфортнее.

Данное мероприятие планируют сделать ежегодным.

Инициатор проекта: Челябинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». При поддержке Администрации города Челябинска и губернатора Челябинской области. Информационный партнёр проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»