В челябинском зоопарке День сурка состоялся 8 апреля

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8 апреля 2022, 14:29 Анна Семенова

Соня уже наводит порядок в норке, а ее друг Фил еще спит. Фото: группа челябинского зоопарка Вконтакте

Именно сегодня проснулась очаровательная Соня.

2 апреля, когда отмечается День сурка, челябинские предсказатели погоды просыпаться напрочь отказались. Оно и понятно, зима очень долго не хотела покидать Челябинскую область, заваливая ее сугробами. И вот сегодня, 8 апреля, пригретая весенним солнышком, вышла на прогулку сурок Соня. Она уже отведала фрутов, любимого хлебушка и зелени, пока ей дают всего понемногу, половину нормы. Сонин партнер Фил предпочитает еще поспать в своей уютной норке, не верит, что тепло больше не уйдет.

Поприветствовать Соню посетители могут на территории контактного зоопарка. Но это не единственный повод сходить сюда. 10 апреля, в воскресенье, всех ждут на бесплатную экскурсию, посвященную Дню космонавтики. Вам расскажут о том, в честь каких животных были названы созвездия и о том, как найти на звездном небе лисичку и орла.

Начало в 14:00 у центральной клумбы. Оплачивается только входной билет в зоопарк.