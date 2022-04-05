Ольга Кормухина об Иване Урганте: «Прыщ на теле моей родины, а прыщи проходят»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2022, 12:41 Источник: Тeleprogramma.pro

Ольга Кормухина с мужем, фото: https://vk.com/olgakormuhina

Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию после поездки в Израиль. О возвращении сына сообщил актер Андрей Ургант. Но ходят слухи, что ведущий шоу «Вечерний Ургант», которое сейчас по ТВ не показывают, с семьей может эмигрировать в Израиль. Его коллега Алла говорила, что, возможно, он поехал полечиться на Мертвое море.

Известная певица Ольга Кормухина раскритиковала Урганта-младшего. Артистка поделилась в беседе с Teleprogramma.pro, что она неслучайно в своих соцсетях пошутила и назвала вечернюю Урганта «Вечерний патриот».

Как рассуждает певица, если Ургант уехал на лечение, почему четко об этом нельзя было сказать. «Это половинчатое отношение. Не мое дело судить, куда он ездил. Мое дело как патриота дать оценку его поступку», — заявила Ольга Кормухина и призналась, что вообще ее мало волнует судьба Вани Урганта. «Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей родины, а прыщи проходят», - высказалась рок-звезда о телеведущем.

Источник в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что телеведущий Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на так называемое «объединение». Сам Ургант имеет гражданство еврейского государства.

СМИ пишут, что вернувшись в Москву, Ургант занялся изучением рынка недвижимости, чтобы продать свой дом в «Горках-10» и апартаменты в «Москва-Сити». Он якобы рассматривает возможность купить жилье и в Грузии.