Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2022, 12:07 Источник: РИА Новости

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо фото: Mauro Scrobogna/globallookpress.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во вторник заявил о высылке 30 российских дипломатов.

Накануне стало известно, что власти Италии намерены объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.

Ди Майо 4 апреля сообщил о возможном введении новых санкций из-за видеозаписей из Бучи на Украине, которые в России глава МИД РФ, Минобороны назвали постановочными.

Глава МИД Италии в эфире телеканала Rai3 сказал, что "события в Буче ... справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет Евросоюз и всех партнеров союза к новым санкциям против России".

Он назвал произошедшее в Буче "военными преступлениями". Как заявил Ди Майо, Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций своих союзников в связи с событиями на Украине.

МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, как ранее ФРГ и Франция и другие страны.