Украинский военнопленный Александр Борщ: «Русские военные, не такие страшные, как их рисуют, они нормальные ребята, как и мы»

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5 апреля 2022, 11:21 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украинский солдат Александр Борщ, который попал в плен, назвал российских солдат «нормальными ребятами». Украинский военнопленный призвал и других военных Вооруженных сил Украины сложить оружие.

22-летний Александр Борщ рассказал, что он проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Со своей ротой попал в бой под Харьковом с российскими войсками. Раненный в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Его нашли российские военные, подобрали. Ему оказали первую помощь и доставили в Россию, в госпитале его прооперировали.

По словам солдата, который пошел на поправку, «не нужно воевать, лучше сложить оружие». Украинский солдат признал, что в действительности «русские военные не такие страшные, как их рисуют, они нормальные ребята, такие же как и мы».

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