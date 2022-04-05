Врач Наталья Семененко в Международный день супа рекомендует людям с заболеваниями ЖКТ есть первое на костном бульоне

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5 апреля 2022, 11:01

фото: pixabay.com

Отношение у людей к первым блюдам разное. Кто-то любит щи и борщ, кому подавай уху или грубной. Другие вообще от супов отказываются. 5 апреля отмечается Международный день супа.

Наталья Семененко - врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского университета рассказала, какие супы полезно есть людям, людям, страдающим гастритом и язвой желудка, а от каких лучше отказаться.

В интервью Агентству городских новостей «Москва» Семененко рассказала, что первые блюда усиливают выработку соляной кислоты, поэтому при выявленных гастритах и язвах людям необходимо выбирать супы, приготовленные на костном бульоне, а кислых щей и солянок избегать.

По словам доктора, солянка, приготовленная по классическому рецепты, с добавлением лимона, солений, каперсов, разной колбасы, может навредить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с ожирением, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы. Вообще для людей с подобными заболеваниями нежелательны супы на жирном бульоне. При проблемах с желудком и двенадцатиперстной кишкой также лучше отказаться от грибного супа.