В Битцевском лесу появится кольцевой конный прогулочный маршрут

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5 апреля 2022, 11:49 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

В природно-историческом парке «Битцевский лес» планируют создать новый конный прогулочный маршрут. Он будет кольцевым и в отдалении от прогулочных пешеходных дорожек.

Все деревья в парке будут сохранены, так как новый маршрут спланирован между ними.

Его протяженность составит более двух километров. Для амортизации и удобства эксплуатации покрытие дорожек будет из песка. Песок хорошо пропускает воду и его легко обновлять. Новое освещение маршрута не предусмотрено, это связано с задачей минимизировать воздействие человека на обитателей флоры и фауны.

Раньше конные прогулки в Битцевском парке всегда проводились по природным тропинкам с открытым грунтом, который в дожди превращался в грязь, при этом происходила деформация грунта и увеличивается его плотность, в результате страдали корни деревьев. И конные прогулки по территории по прогулочным дорожкам и тропинкам парка мешали и доставляли неудобства отдыхающим парка.

Теперь же планируется создать отдельный кольцевой конный прогулочный маршрут в отдалении от прогулочных дорожек для взаимного удобства и отдыхающих и любителей верховой езды.

Об этом рассказал Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.









