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Новые почтовые автоматы появились в Подмосковье

, 22:05

Новые почтовые автоматы появились в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Современные почтоматы с киберзащитой появились рядом с домами в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Отрадном уже появились десять новых устройств в рамках тестирования «Почты России». Они будут находиться там до конца года. Почтоматы являются полностью автономными, что позволяет устанавливать их в подъездах или на улицах.

Что же даст такая модификация? Экономию времени. Почтоматы позволят получать посылки, можно сказать, с доставкой на дом. Они будут располагаться в ячейках, которые можно будет открыть с помощью одноразового кода из SMS.

Компания SIGBOX, создавшая новинку почтового мира, отметила, что их устройство не только поможет уменьшить нагрузку на почтовые отделения, но и расширит географию пунктов выдачи. Второго пункта почтоматы достигают за счет того, что их можно установить где угодно, так как они не требуют электричество или интернет для работы.

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