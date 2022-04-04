Новые почтовые автоматы появились в Подмосковье

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4 апреля 2022, 22:05

Фото: pixabay.com

Современные почтоматы с киберзащитой появились рядом с домами в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



В Отрадном уже появились десять новых устройств в рамках тестирования «Почты России». Они будут находиться там до конца года. Почтоматы являются полностью автономными, что позволяет устанавливать их в подъездах или на улицах.



Что же даст такая модификация? Экономию времени. Почтоматы позволят получать посылки, можно сказать, с доставкой на дом. Они будут располагаться в ячейках, которые можно будет открыть с помощью одноразового кода из SMS.



Компания SIGBOX, создавшая новинку почтового мира, отметила, что их устройство не только поможет уменьшить нагрузку на почтовые отделения, но и расширит географию пунктов выдачи. Второго пункта почтоматы достигают за счет того, что их можно установить где угодно, так как они не требуют электричество или интернет для работы.