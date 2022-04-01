Казаки и добровольцы: почему они не принимают участие в спецоперации на Украине

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1 апреля 2022, 17:52

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации Украины. Случилось то, что многие ждали долгих восемь лет невыполнения киевским режимом Минских соглашений. Бойцы ЛНР и ДНР, ВС РФ, Росгвардии оказались на передовой и приступили к выполнению поставленных Верховным главнокомандующим задач. Но, где же добровольцы, казаки и все те, кто с 2014 года больше всех выступал с воинственными заявлениями о полном уничтожении украинской государственности?



Справедливый вопрос.



«А где наше доблестное казачество, к примеру, Центрального и Северо-Западного округов? — задается вопросом автор Telegram-канала «Записки авантюриста»Ну и вообще. Которые героически трясли иконостасами a la Брежнев. Которые кормились (и кормятся) с бюджета. Которые постили у себя на страницах в соцсеточках о том, как они сейчас всех порубают на заправку к борщу (русскому)».



В сообщении подчеркивается, что «пока их товарищи прорубают путь к Северодонецку, они проводят конференции и круглые столы.



«Единицы, которым тоже респект, занимаются снабжением. Тысячи — разговорами под водочку. То есть с добровольцами все ясно (…) А где служивое казачье сословие? Браты казаки, там война месяц назад началась, подъем».



Где все?



Вопрос о казаках и добровольцах действительно справедлив. Министерство обороны регулярно выкладывают кадры с работой российской авиации, ПВО, военной полиции, танковых подразделений, ВДВ, СпН и даже военнослужащих МТО, которые несут свою службу на полевой кухне. Пресс-службы народных милиций ЛНР и ДНР также показывают своих бойцов, которые участвуют в боях с противником. На разных участках фронта работают военные корреспонденты как российских, так и зарубежных СМИ.



Но на этих кадрах почему-то не видно бойцов «Союза добровольцев Донбасса», закаленных еще в сражениях 2014 года, не видно тех, кто на протяжении лет бил себя кулаком в грудь по телевизору и обещал дойти до Киева, не видно казаков, которые помогали бы своим братьям на Украине воевать против ВСУ.



Войско Донское.



На второй день операции депутат Госдумы от Ростовской области, казачий генерал Виктор Водолацкий заявлял о том, что казаки Войска Донского принимают участие в спецоперации в Донбассе, но с небольшой оговоркой: «на протяжении восьми последних лет они находятся в рядах народной милиции». То есть российское казачество никого участвовать в операции на Украине не отправило, записав к себе в актив тех, кто и так уже там находился.



Более того атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда больше озабочен тренировкой парадных расчетов кубанских и терских казаков к параду Победы в Москве, а не освобождением Украины от нацистов.



«Это сложно».



Как известно, председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в период проведения операции не стал отсиживаться в Москве, а поехал в зону боевых действий. Так, буквально 29 марта он был в Мариуполе, где давал интервью корреспонденту «Царьграда» Марии Коледе.



Но, где его бойцы, численность которых, по его же словам, превышает 16 тысяч человек с 20-тысячным резервом.



«Если говорить о «Союзе добровольцев Донбасса» — его основная часть отмобилизована и готова зайти на территорию, где проходит спецоперация. Чтобы помочь вооруженным силам. Помочь нашим братьям и товарищам из силовых структур ЛНР и ДНР», — не так давно рассказывал Бородай корреспонденту «Комсомольская правда».



Но на вопрос почему бойцы СДД не вступают в бой, бывший премьер ДНР туманно отвечает «Это сложно». Но кто говорил, что спецоперация — это что-то простое. В настоящее время происходит перегруппировка сил и средств ВС РФ. Россия готовится дать, пожалуй, самое крупное сражения за всю историю конфликта на Украине. Грядет ликвидация по самым скромным подсчетам 70-тысячной группировки ВСУ, которая на протяжении восьми лет создавала район обороны при помощи зарубежных инструкторов. Нет никаких сомнений, что российская группировка войск совместно с силами республик выполнит эту задачу. Но как тогда казаки и добровольцы будут смотреть в глаза участникам операции, если сами никакого участия в ней не примут.