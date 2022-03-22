«Псевдокоммунист» Алексей Павлов, «нелегальный» лидер смоленской КПРФ Кузнецов и при чём здесь Игорь Ляхов?

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22 марта 2022, 11:29

В наше непростое время в стране взрывной рост патриотизма. Появляется надежда, что с российского рынка уйдут серые схемы зарабатывания денег и те, кто способствовал их распространению, будут наказаны по закону.

Однако в некоторых регионах, в том числе и Смоленской области, несмотря на большую работу, проводимую губернатором области Алексеем Островским, по-прежнему действует обросшее странными связями со многими госструктурами и пустившее глубокие корни в возглавляемой Игорем Ляховым Смоленской областной Думе предприятие «Вязьмамясопродукт», подконтрольное известному депутату Павлову Алексею Григорьевичу.

Мы не раз задавали вопрос, как могло получиться так, что до сих пор работает завод, на котором на протяжении многих лет нарушаются нормы техники безопасности. Более того, гибнут люди. И виноваты в этом акционеры, не выделяющие необходимые средства на создание безопасных условий для своих работников.

Несмотря на многочисленные махинации с документацией и переоформлением прав собственности, Ростехнадзор старательно делает вид, что ничего не происходит.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский делает все, чтобы смоленская муниципальная собственность использовалась по назначению, и чтобы не допустить попадания в регион некачественной продукции. В это время областная дума во главе с Игорем Ляховым по каким-то непонятным причинам молчит и закрывает глаза на деятельность "псевдокоммуниста" Алексея Павлова и урон, который он, благодаря лоббистскому сопровождению главы Вяземского района Инны Демидовой, может нанести региону.

Предприятиями ООО «Вязьмамясопродукт», ООО «Агропромышленное объединение «Вязьмасельхозпрод» и ООО «Заславль», фактическим руководителем которых является депутат Смоленской областной Думы Павлов А.П., незаконно используется участок земли с кадастровым номером 67:02:0010262:5, площадью более 50 000 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Репина, д. 16.

Согласно выписке из ЕГРН, данный земельный участок разрешено использовать «для размещения и обслуживания промбазы». Однако там находится множество капитальных строений, что явно не соответствует целевому назначению и, возможно, подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как следует из сведений, представленных на публичной кадастровой карте Росреестра, на указанном земельном участке находится не менее 10 капительных строений, ни одно из которых в установленном порядке на учет в Росреестре не поставлено.

Более 24 лет бюджет города Вязьма недополучает, по минимальным расчетам экспертов, около 5 000 000 руб. в год. Расчет ущерба основывается исходя из размеров ставок арендной платы, утверждаемых Советом депутатов субъекта, зависит от имущества, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности у города и видов его использования.

Бюджет Вяземского городского поселения составляет порядка 190 000 000 руб., т.е. за указываемый период бюджет недополучил 120 000 000 руб., что составляет 63% от планируемых годовых доходов в муниципальную казну. Таким образом, ООО «Вязьмамясопродукт», ООО «Агропромышленное объединение «Вязьмасельхозпрод» и ООО «Заславль», или иные лица, вероятно, используя земельный участок и находящиеся на нем строения для коммерческой деятельности и извлечения прибыли, не уплачивают в полном объеме положенные налоги и платежи, чем причиняют ущерб Муниципальному образованию «Вяземский район» Смоленской области в особо крупном размере.

Василий Курило, как крупный собственник ООО «Заславль», которого не допускают на предприятие, неоднократно обращался к главе муниципального образования «Вяземский район» Демидовой И. В., однако никаких мер она не предпринимает.

Как неоднократно отмечал губернатор Алексей Островский в средствах массовой информации, необходимо проводить работу по выявлению правообладателей объектов недвижимости в муниципалитетах, так как налоговые доходы от объектов недвижимости зачисляются в бюджеты районов.

Неужели получается так, что, несмотря на требования Закона и неоднократные указания областных властей, руководство Вяземского района игнорирует это и продолжает прикрывать сомнительную деятельность?

Все это идет, скорее всего, на личное обогащение "псевдокоммуниста" Алексея Павлова, членов его семьи и его партнеров, а часть – на поддержку фактически находящегося на нелегальном положении руководителя фракции КПРФ по Смоленской области Кузнецова Валерия Бенедиктовича. Валерий Бенедиктович с учетом решения Ленинского районного суда города Смоленска от 17.02.2022, по сути, перешёл на нелегальное положение в Смоленской области.

Тем временем решение 19-й Конференции (второй этап) Смоленского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации в части выборов Смоленского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, выборов Контрольно-ревизионной комиссии Смоленского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, выборов делегатов 18 съезда КПРФ признано Ленинским районным судом Смоленска незаконным.

Потворство государственных органов функционированию производств некачественной продукции, где ещё и гибнут ни в чем не повинные люди, уж точно не имеет права на жизнь после судьбоносной даты 24 февраля 2022 года. Подобных ситуаций нельзя больше допускать не только в Вяземском районе, но и в Смоленской области в целом.

Возможна ли подобная ситуация в странах НАТО, где борьба за качественную продукцию ведётся очень жестко?

Алексей Павлов, имеющий вид на жительство в стране НАТО и соответствующее его уровню жилье, паразитируя на родном Вяземском районе и жителях Смоленской области, наживается на вязьмичах. В связи с этим возникает объективный вопрос к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, главе Россельхознадзора Алексею Данкверту и главе федерального Ростехнадзора Алексею Трембицкому – почему их подчинённые в Смоленской области не замечают работу потенциально опасного предприятия в городе Вязьма по адресу Репина, 16?

Как вы догадываетесь, в соответствующих органах тоже понимают, что дальше так продолжаться не может.

После 24 февраля – дня истины для нашей огромной страны – это должно быть остановлено. Иначе ситуацию можно будет характеризовать как местечковую деятельность охотников по интересам. Ведь почему компаньоны Павлова тихонько молчат о наличии тесных связей Алексея Григорьевича с гражданами Литвы, самом сердце НАТО? Жители Вильнюса очень дороги, оказывается, "псевдокоммунисту". По сути, он ведёт общение в стране, являющейся ярым антироссийским центром пропаганды и сбора информации о России.

Почему компаньоны и соратники Павлова по охотничьему клубу не задают вопросы о связях семьи "псевдокоммуниста" Павлова А. Г.?

Обращаем внимание председателя областной думы Игоря Ляхова. В качестве основного места работы Алексей Павлов указывает свою руководящую должность в ООО «Эконом инвест», а на самом деле в 2019 году он ликвидировал эту организацию. Если мы правильно понимаем, уважаемый Игорь Васильевич, у вас под боком депутат Смолоблдумы Алексей Павлов, который деклараций не сдает, имущество от налоговых органов скрывает, информацию о своем основном месте работы годами представляет недостоверную, имеет вид на жительство и недвижимость в стране НАТО.

Похоже, за все годы работы в Смоленской областной Думе депутат Павлов Алексей Григорьевич не провёл ни одной полезной инициативы, кроме продвижения во власть своего «воспитанника», бывшего главы Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева, арестованного Следственным Комитетом по Смоленской области и в отношении которого возбуждено уже несколько уголовных дел. А еще, судя по всему, формирует коррупционную составляющую для главы Вяземского района Инны Демидовой - учит её, как использовать муниципальную собственность, не получая за неё в муниципальный бюджет ни копейки.

Редакция «АН» считает необходимым помочь Игорю Ляхову детально разобраться, чем на самом деле занят Алексей Павлов и нужен ли Смоленской областной Думе подобный персонаж.