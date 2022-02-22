Высокопоставленного члена «Единой России» подозревают в давлении на ГИБДД

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22 февраля 2022, 11:52 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-спикеру думы Нижнего Тагила Игорю Базилевичу грозит исключение из «Единой России», если подтвердится информация о применении им «телефонного права». Его подозревают в оказании административного давления на сотрудников ГИБДД.



Суд вынес приговор в отношении экс-начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и трех его подчиненных. Сообщается, что 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ГИБДД остановили автомобиль ZAZ Chance. За рулем находился Владимир Базилевич, сын Игоря Базилевича, лишенный на тот момент водительских прав. Сотрудники ГИБДД Денис Холстинин и Константин Бабушкин доставили его в отдел для привлечения к ответственности.



Суд установил, что Владимир Базилевич позвонил своему отцу. Тот, в свою очередь, связался с начальником отделения полиции Абдулкадыровым. После этого Абдулкадыров позвонил Чернову и дал ему приказ-распоряжение выяснить обстоятельства задержания Базилевича, сообщив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица. По версии суда, Анатолий Чернов посчитал, что привлечение Базилевича к ответственности может негативно отразиться на его карьере, и приказал освободить нарушителя.



Помимо Анатолия Чернова, в деле еще три фигуранта: бывший заместитель командира взвода Сергей Петухов и два сотрудника ГИБДД — Денис Холстинин и Константин Бабушкин. Суд приговорил Чернова к двум годам колонии-поселения, Петухова — к 10 месяцам, Холстинина и Бабушкина — к девяти месяцам.



Владимир Базилевич был лишен водительских прав после ДТП с погибшим. В марте 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он на автомобиле отца врезался в дерево. В результате ДТП от полученных травм в больнице скончался пассажир. Суд приговорил Владимира Базилевича к двум годам колонии-поселения. На момент правонарушения в июле 2020 года свое наказание он уже отбыл.



