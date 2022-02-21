Тёмные грани вяземского котла «псевдокоммуниста» Алексея Павлова

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21 февраля 2022, 11:32 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Fotolia / SemA

Рассматривая жизнь внутри страны на примере регионов, мы не раз обращали внимание наших читателей на стремление власти улучшить положение жителей в социально-экономическом плане за счёт строительства новых объектов здравоохранения, культуры, увеличения пенсии и пособий, материального поощрения роста демографии и многих других аспектов жизнедеятельности общества. Однако кое-где возникают ситуации, когда действия одного нечистоплотного на руку чиновника сводят на нет длительную плодотворную работу руководителей регионов и создают очаги напряженности не только в отдельно взятом районе, но и в регионе. Как следствие, заражают и другие регионы, и страну в целом. Почему это происходит и почему те или иные федеральные и региональные руководители не принимают решительных мер к пресечению подобных явлений, нам и предстоит разобраться.

В предыдущих материалах мы не раз обращали ваше внимание на негативную для Вяземского района Смоленской области и его главы Демидовой Инны Васильевны деятельность так называемого пищевого производства Павлова Алексея Григорьевича – областного перевертыша, называющего себя коммунистом, и призванного, как это следует из программы коммунистической партии, вести вязьмичей в светлое будущее.

Каждое утро, когда жители Вязьмы собираются на работу, отвозят детей в школу или детский сад, они видят стоящее над ОАО «Вязьмамясопродукт» облако и ощущают неприятный запах. И это продолжается ни день, ни месяц, а годы...

Сколько было публикаций по жалобам местных жителей Инне Демидовой – даже говорить не стоит. Однако глава района старательно обходит стороной смердящий аромат и не замечает у себя под носом странный объект, возникший на костях советских солдат. По каким причинам она так поступает, как это соотносится с её служебными обязанностями – не сомневаемся, компетентные органы дадут этому соответствующую оценку.

Что скрывают за собой захоронения под бизнесом псевдокоммуниста Павлова и какие «презенты» с душком он заготовил для жителей Вяземского района, своих избирателей? Что лично сделал для горожан Алексей Григорьевич? Этот вопрос возникает не на пустом месте...

Жадность не знает границ. Она побуждает человека, поставившего во главу своей деятельности наживу любой ценой, изощренного из года в год создавать группы своей защиты, склонять на свою сторону руководителей районного и областного масштаба, пустить пыль в глаза и почистить сапоги некоторым федеральным чиновникам, имеющим желание приобрести что-либо в Вяземском районе, стащить у самых близких людей хоть что-нибудь. Не получится долю в бизнесе, так хотя бы остаток со счета. Либо на худой конец мебель со склада или остатки продукции.

Таким образом строится фундамент, на котором можно осуществлять безналоговый бартер, подделывать документы, кидать своих руководителей и компаньонов. А на своём родном мясокомбинате по адресу – Вязьма, Репина 16 – вообще не обращать внимания ни на гибель людей, ни на технику безопасности, ни на охрану окружающей среды, меры пожарного и санитарного контроля и многое другое.

Сегодня в зарубежных СМИ постоянно говорят о необходимости введения против россиян экономических санкций. Наш сплоченный многовековой историей народ бесспорно выстоит. Но мы забываем, что самое страшное – это когда против народа вводят санкции нечистоплотные на руку предприниматели. Когда на заводах гибнут люди, а контролирующие органы, разумеется, не бесплатно игнорируют результаты проверок или вообще их блокируют. Потрясения, которые испытывают люди от потерь близких, качества проверок, постоянных переживаний за качество потребляемой продукции, ухудшения экологии – не чем иным, как санкциями изнутри и подрывом жизненного уровня населения, это назвать нельзя.

Возникает резонный вопрос: до каких пор руководство Ростехнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Смоленской области будет «терпеливо» прикрывать это стоящее на костях героев предприятие, могильный дух которого распространяется как «призрак коммунизма» по всему региону.

Когда будет дана оценка беспрецедентным нарушениям техники безопасности, пожарных и иных экологических требований? Почему до настоящего времени не встал вопрос о прекращении деятельности подобного предприятия в Смоленской области? Может быть, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Ларисе Михайловне просто некогда и у неё есть более важные дела? Мы обязательно начнем дискуссию на федеральном уровне относительно причин такого избирательного подхода в Смоленском Роспотребнадзоре и будем выяснять, является ли Анна Попова - руководитель Роспотребнадзора человеком, кому подчиняется Смоленский Роспотребнадзор или Ларисе Сидоренковой, являющейся между прочим "главным государственным санитарным врачом" по Смоленской области, больше нравится положение неуправляемого "Летучего голландца"?

Ростехнадзору по Смоленской области некогда внимательно изучить ситуацию на предприятии и убедиться, что она требует немедленной проверки. Нельзя допустить, чтобы повторилась трагедия, произошедшая в «Зимней вишне», или случилась экологическая катастрофа.

Роспотребнадзор лишил лицензии ООО «Вязьмамясопродукт», которая для компании ООО «Гипар» дельца Георгия Абегяна под разными торговыми марками выпускает мясные консервы. В августе 2021 года после проверки партии по жалобе потребителя было выявлено содержание ДНК разных животных консервов, а также производство нескольких тонн консервов из кускового мяса, выполненных из 400 кг жира – фантастические негативные показатели! Более того, на выставке Продэкспо-2022 эта же консервация ООО «Вязьмамясопродукт» выпусков 2019-2021 годов выставлена для рекламы под личным руководством Георгия Абегяна и последующей продажи. Крайне интересно, чей ДНК и химический состав возможно там найти, остается только догадываться. После деления лицензии ООО «Вязмамясопродукт» передаёт свои производственные мощности ООО «Опт-Трейд», которым руководят родственники Георгия Абегяна и продолжают использовать мощности захваченного ООО «Заславль» для производства консервов с сомнительным содержимым, тщательно скрывая эту информацию от сотрудников Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

Получается, мясокомбинат, существующий на костях героев Великой Отечественной, не имея никакой пользы для жителей города и тем более Вяземского района, является неучтенной кормушкой псевдокоммуниста Павлова А. Г. Хотя сам он при этом постоянно говорит, что оказывает поддержку населению. В реальности же трудно назвать хоть кого-то, кому Алексей Григорьевич действительно помог. Ни одного подтверждения личного вклада псевдокоммуниста в якобы родной регион.

Зато на доходы от мясокомбината с душком Павлов продвинул во власть Романа Журавлева, Инну Демидову, Владимира Соколова и Сергея Гуляева.

С Романом Журавлевым уже всем в Смоленской области все ясно – только новые и новые уголовные дела. Насчет Инны Демидовой очевидно, что её время тает на глазах, и вопрос о льготах от главы Вяземского района для псевдокоммуниста скоро может и должен стать предметом изучения правоохранительных органов. На что Инна Васильевна надеется - абсолютно непонятно. Намекают уже практически все чиновники области - беги без оглядки, бросай свои «частные» дела, на государственные все равно времени не хватает. А новое место работы можно поискать и в той же Вязьме, на адресе благодетеля - улица Репина, 16. Да, еще можно поискать щебеночно-гравийную кормушку для себя и своих близких? И за все еще и псевдокоммунисту, нашему герою, «откати». Свободного времени ни на общение с жителями, ни на как минимум разумный текущий анализ положения дел в Вяземском районе, который Инна Васильевна возглавляет, видимо, не остается. А вот на согласование рейдерских схем с целью осуществления грубой попытки резкого захвата не принадлежащего ему имущества, создается впечатление, что найдется всегда. Похоже, неуемная жадность псевдокоммуниста передается его воспитанникам.

Сейчас мы видим, как жадность одного человека может привести к предательству интересов народа не только его, но и тех, кто по каким-то причинам, им одним ведомым, оказался с ними рядом по другую сторону.

Считаем, что подобные действия со стороны недобросовестных предпринимателей и чиновников разных уровней в нашей стране никак, кроме как предательством интересов народа, не назовешь. Ведь попустительство незаконной деятельности – это и есть предательство нас с вами, жителей нашей Великой России. И главный вопрос – кто координирует деятельность подобных Павлову А. Г. предпринимателей, работающих против родного края и его жителей? Не из-за рубежа ли управляются подобные Павлову А. Г. псевдокоммунисты? Ведь неслучайно наш герой отдыхает «бесплатно» в странах НАТО?

Примечательно что Кузнецов Валерий Бенедиктович, главный коммунист Смоленской области, уже даже и не знает, как прокомментировать нахождение псевдокоммуниста Алексея Павлова в своей партии и фракции КПРФ в Смоленской областной Думе, становится все аккуратнее и сдержаннее в части словесной поддержки псевдокоммуниста, старается контактировать только вследствие «объективной необходимости». А как Следственный Комитет РФ занялся воспитанником псевдокоммуниста Романом Журавлевым – так настроение у Валерия Бенедиктовича совсем ухудшается, когда ему говорят, что нужно повстречаться и попить чай с псевдокоммунистом по насущным партийным вопросам. Интересная коммунистическая тенденция, дорогие читатели? Редакция «АН» в ближайшее время уделит внимание новым деталям карьеры "псевдокоммуниста" Павлова и его истинным «коммунистическим» подходам в партийной работе с областным обкомом.