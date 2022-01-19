Жителей Находки беспокоит сидящий третий месяц на мели у побережья панамский контейнеровоз

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19 января 2022, 06:06

Rise Shine – контейнеровоз под флагом Панамы и с экипажем из граждан Китая – маячит у берегов Находки уже третий месяц. Никаких действий по его разгрузке, буксировке к берегу и тем более – по откачке топлива из танков – не предпринимается.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, контейнеровоз крайне беспокоит население Находкинского городского округа, но никак не чиновников или других ответственных лиц.

В минтрансе Приморского края сообщали, что владеет судном Often Trading Company Ltd. Компания с таким названием есть в Гонконге.

На борту в день аварии, 9 ноября, было 199 контейнеров с товарами народного потребления и около 300 тонн топлива.

Именно опасность того, что топливо разольётся, тревожит жителей Находки. А на сегодняшний день, по данным экспертов, в танках судна остаётся еще около 130 тонн мазута и дизельного топлива. При этом контейнеровоз длиной 101 и шириной 18 метров, напомним, имеет трещину.

Судя по последним фото и видео с места инцидента, Rise Shine – фактически «беспризорник».

Его судьба волнует только местное население, которому, в случае самого худшего сценария развития событий, придётся пожинать «плоды» экологического бедствия.

- Никто ничего тут. Он же гружёный и топливом заправлен под завязку. И дела нет никому. Да мы тут и сгниём вместе с ним, - сетует местный житель Владимир.

На данный момент СКР ведёт следствие по факту нарушения правил безопасности морских перевозок. А вот никакой реакции ни от известных в крае экологов, ни от чиновников, не видно и не слышно. Разве что находкинские активисты бьют тревогу, но пока их мало кто слышит.

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