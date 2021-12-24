Как отдыхает семья мэра Краснодара, подозреваемого в коррупции

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24 декабря 2021, 19:33 Источник: life.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Следователи отпустили ранее задержанного главу Краснодара Андрея Алексеенко, но куда он отправился, пока неизвестно. Благодаря инстаграм дочери чиновника выяснилось, что его семья любит отдохнуть на роскошной вилле на берегу Черного моря.



В среду в квартире у мэра Краснодара Андрея Алексеенко произошли обыски. Он прописан в «Доме у озера» на улице Тюляева. Записанные на его супругу 100 кв.м стоят максимум 15–20 млн рублей.



В СК меру сообщили, что он является подозреваемым по делу о получении взятки. Санкции по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере» — до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. По версии силовиков, в 2018 году в «благодарность» за приёмку построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара Андрей Алексеенко получил ружьё стоимостью 1,6 млн рублей.



В инстаграме его дочери можно увидеть подробности о жизни его семьи. На видео можно рассмотреть богато отделанное многоуровневое шато с огромными окнами, из которых открывается панорамный вид на леса, горы, Чёрное море и прибрежные посёлки. Это бывшая территория особо охраняемого природного памятника в Туапсинском районе, в администрации которого Андрей Алексеенко трудился на разных руководящих постах с 2007 по 2015 год.



Поместье наглухо огорожено, но на спутниковых снимках видно, что там находятся два дома. Площадь имения «Заповедное» составляют пара участков 999 и 1998 кв. м.



Согласно выписке из ЕГРН, владельцем этой недвижимости является Максим Селиверсткин. У этого человека пять бизнес-пересечений с Валентиной Алексеенко, матерью чиновника. Совместно мужчины владели строительной компанией «ПК Роллет». В прошлом Селиверсткин — член совета директоров "Кубаньэнергосбыта", замглавы Туапсе и Новомихайловского поселения, в которое входит Агрийский заповедник. До Селиверсткина земли под особняками принадлежали Василию Салдаеву, имеющему два бизнес-пересечения с мамой мэра Краснодара.



По оценкам риелторов, стоимость недвижимости может потянуть на триста миллионов рублей.



Семья Алексеенко устраивает изысканные ужины на реке Кубань и в Чёрном море. Происходит это предположительно на яхте итальянского бренда Azimut. Эксперт, посмотревший видео в инстаграме дочери Алексеенко, сообщил, что цены на подобные яхты варьируются в пределах от 4,5 до 10 млн евро. Для управления ими необходим профессиональный экипаж.



Также можно увидеть фотографии с премиальным кроссовером, похожим на BMW Alpina XB7. Стоимость такого автомобиля составляет 18,5 млн рублей. Его скорость доходит до 290 км/ч.



В рационе дочери Алексеенко гребешки, устрицы, морские звёзды, ценные сорта рыбы и невероятно красивого вида десерты. Судя по всему, девушка посещает только самые дорогие рестораны, где заказывает одни деликатесы. Во время перелетов в самолете ей подают блинчики с икрой и королевские креветки.



Дочь чиновника обычно закупается в Москве. Месяц назад она прошлась по бутикам ГУМа и Барвихи Luxury Village. Покупки заняли целый багажник. Среди них - одежда марок Tom Ford, Prada, Fendi, Chanel.



По некоторым данным, за 2015–2020 годы Андрей и Галина Алексеенко официально заработали 45 млн рублей на двоих, причём большую часть суммы обеспечила супруга чиновника, занимающаяся бизнесом лишь полтора года. У неё ИП в сфере управления недвижимостью. В собственности семьи есть 18 нежилых зданий и помещений, пять гектаров земли и две квартиры, одна из которых – та, где на этой неделе проходил обыск.



У мэра Краснодара Андрея Алексеенко есть хобби – бокс. Однажды в интервью он признался: «До сих пор с удовольствием колочу грушу».



Глава Краснодара не отличается ораторскими способностями. На своей инаугурации Алексеенко неожиданно оговорился.



— От нас ждут разговоров, а не конкретных дел, — заявил он.



А до инаугурации губернатору Вениамину Кондратьеву и его заместителю Андрею Алексеенко пришлось покраснеть, когда в Сеть слили ролик, где они ведут задушевную беседу на совещании, забыв отключить микрофоны. Несколько фраз стали достоянием общественности. Алексеенко сказал Кондратьеву на ухо: «Она сдохла, нет её». Предполагалось, что речь шла о партии «Единая Россия».





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