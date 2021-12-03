Борьба с COVID-19 и системой: интервью с мужем многодетной матери, которая может умереть из-за бездействия чиновников

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3 декабря 2021, 09:15 Источник: osnmedia.ru

Фото: РИА Новости / Игорь Онучин

История многодетной матери из Липецка, 42-летней Дианы Евсюковой, которая может умереть из-за бездействия чиновников, набирает обороты. 20 ноября числа липецкие врачи провели консилиум, который принял решение не транспортировать пациентку в другое медицинское учреждение. Муж женщины Павел Евсюков рассказал Общественной службе новостей, что решил действовать самостоятельно.



Напомним, три недели с коронавирусом Диана Евсюкова пролежала на аппарате неинвазивной вентиляции легких, 15 ноября ее ввели в кому и перевели на ИВЛ.

Промедление в этом случае смерти подобно. Редакция Общественной службы новостей считает, что липецкий минздрав должен принять решение переместить Диану в Москву, где качество лечения лучше, или в больницу федерального уровня, где уровень оборудования и квалификация врачей выше. Мы просим обратить внимание на ситуацию Министра Здравоохранения России Михаила Мурашко и главу Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

«Я нашел реанимобиль, который может перевезти супругу в Москву. Под мою ответственность. Я вижу, что в Липецке она может умереть. Столица готова принять Диану, но в итоге совершенно непонятно, какая больница, непонятно, куда ее везти. Пошла стрелочная позиция. Одни говорят одно, другие – другое. Но есть же федеральный Минздрав, который должен сделать все для спасения жизни человека», – рассказал мужчина.



Он поделился мнением: почему в других случаях за больными отправляют санитарные самолеты?.. Есть все основания полагать, что женщине в ее состоянии может быть оказана лучшая медицинская помощь не федеральном уровне!

«Врачи из Липецка сказали «Перевозка только под вашу ответственность». Так что транспортировку я оплачиваю сам. Хотелось бы, чтобы Диану поместили в столичную больницу №52. Самая главная ценность – это жизнь. Я сделаю все для своей супруги… Уже седьмой день она под ИВЛ, ее состояние очень тяжелое и дорог каждый час», – рассказал Павел Евсюков.

Павел отметил, что Диана – абсолютно здоровый человек без хронических заболеваний. Ее неожиданно подкосил коронавирус.

«Может, у меня тоже был COVID, но он незаметно прошел. У нас с детьми отрицательный тест. Сразу после того, как моя жена оказалась в реанимации под ИВЛ, я написал крик о помощи в Инстаграм и попросил перевода в столицу у лечащего врача-реаниматолога. Липецкие врачи говорили, что Диана нетранспортабельна. – вспомнил мужчина. – Через пару дней из столицы приехал реаниматолог, сказал, что она перенесет поездку. Мы начали сбор средств на перевозку среди знакомых. Затем глава областного управления здравоохранения Юрий Шушуков обещал за счет бюджета увезти женщину в Москву, но раз консилиум липецких врачей признал, что это опасно, мне придется оплачивать самому».



У Павла и Дианы трое детей (одна девочка с инвалидностью), сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице Липецка №4. О ситуации узнал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



«Ко мне с просьбой о помощи обратились родственники многодетной матери из Липецка Дианы Евсюковой, они добиваются перевода Дианы в Москву. Ситуация тяжелая, так как болезнь очень коварная, все мы это знаем. И наша общая задача объединить усилия и помочь женщине выжить, сделать для этого все от каждого из нас зависящее», – заявил парламентарий.



Как стало известно редакции, Ярослав Нилов направил соответствующие обращения в Минздрав России и Департамент здравоохранения Москвы.



Ранее Павел Евсюков рассказал Общественной службе новостей, что «идут какие-то закулисные игры» и «точно они не беспокоятся о пациентке». Мы будем следить за судьбой Дианы.

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