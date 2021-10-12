Псевдокоммунист Алексей Павлов и уголовные дела Главы Гагаринского района Журавлева и директора ООО «Вяземские консервы»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 октября 2021, 11:20 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: istockphoto.com

«АН» длительное время ведут журналистское расследование деятельности депутата Смоленской областной Думы Алексея Павлова, в ходе которого возникло большое количество вопросов к этому так называемому коммунисту, автору сомнительных налоговых деклараций и других весьма странных документов, участнику множества скандалов, связанных с отъемом собственности. А теперь появились новые вопиющие, с нашей точки зрения, факты.

Смоленскую область потряс очередной коррупционный скандал. За что арестован глава Гагаринского района Роман Журавлев, много лет выполнявший указания депутата Алексея Павлова? Ни много ни мало – за воровство бюджетных средств в рамках федеральной программы благоустройства.

Благодаря подчиненным главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина выявлен факт расхищения бюджетных средств воспитанником псевдокоммуниста Алексея Павлова. Фактически наших с вами, дорогие читатели, денег.

В Вяземском, Новодугинском, Темкинском и Гагаринском районах возник опасный прецедент. Алексей Павлов занимается неприкрытым лоббированием глав этих районов – Романа Журавлева, Инны Демидовой, Владимира Соколова и Сергея Гуляева, которые, по сути, являются опорными звеньями группировки Алексея Павлова.

Мы уже не раз об этом предупреждали. В данном материале мы говорили, что четыре главы районов Смоленской области весьма внимательны к личным интересам Алексея Павлова: глава Вяземского района Инна Демидова, глава Гагаринского района Роман Журавлев, глава Темкинского района Сергей Гуляев, глава Новодугинского района Владимир Соколов. В области их в шутку называют – четыре «милых друга» лжекоммуниста Павлова.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин и глава Следственного Комитета Анатолий Юрьевич Уханов провели гигантскую работу, выявляя факты хищения государственных средств и пресекая эту беспредельно опасную коррупционную деятельность.

Относясь с большим уважением к руководителям Следственного Комитета России, понимаем, насколько важно пресечь деятельность подобных Роману Журавлеву персонажей и выявить всех виновников расхищения. Ведь, несмотря на многократные предупреждения СМИ, нахождение во властных структурах Смоленской области различного рода лиц под контролем одного псевдокоммуниста Павлова вызывает у простых людей ощущение, что в нашей стране справедливость и законность где-то там, рядом, но не здесь.

Вернемся в начало 2000, когда Павлов был приглашён на прием к белорусскому предпринимателю Виктору Курило. Алексею Григорьевичу предложили возглавить предприятие. Казалось бы, работай, радуйся и приноси пользу государству и людям. Но Павлову этого мало. Подбираются исполнители воли псевдокоммуниста, который просто погряз в различных нарушениях. Но если продвинуть своего человека в область оказалось нетрудно, то обработка глав этих районов для подписания незаконных документов Алексею Павлову далась нелегко.

С главой Вяземского района все было просто – питание на протяжении длительного времени в кафе на Репина, 16, забота о муже, комплименты и подарки. После такого ни к чему спрашивать про какую-то аренду пяти гектар, где фактически без денег просиживает псевдокоммунист! А ведь это самый центр Вязьмы – место, которое должно приносить денежные средства в районный бюджет (Вязьма, Репина 16, здание мясокомбината).

Сложнее было с главой Гагаринского района. Видимо, члены семьи Павлова решили сделать из главы мелкой туристической фирмы Романа Журавлева сначала главу Темкинского, а затем – Гагаринского района. Журавлева даже сделали крестным внучек Алексея Павлова, чтобы поближе привязать к семье и использовать его в своих корыстных целях, наладив постановку теневых задач через мессенджеры родного сына и единственной невестки – Галины Павловой (в девичестве Гладун). Девушка является дочерью скандально известного предпринимателя Юрия Гладуна, управляющего в настоящее время ТСЖ Терехово, где он и проживает в нескольких домах с зятем, дочкой, бывшей женой и многочисленными подругами. Этот господин вместе с Игорем Ковпаком довели до банкротства УК МСС, по итогам которого многие кредиторы до сих пор не получили свои деньги. Не их ли бесценный опыт использовал в своей деятельности Роман Журавлев?

Каким цинизмом надо обладать, чтобы пригласить человека стать крёстным двух девочек, а параллельно подводить его к хищению государственных средств, убеждая, что с помощью связей в силовых структурах и при наличии судей Арбитражного суда Смоленской области Савчук Людмилы Александровны и Яковлева Дмитрия Евгеньевич, любые нарушения преодолимы! И что самое печальное – многие это видели и молчали, до вмешательства сотрудников Следственного комитета по Смоленской области при поддержке Росгвардии.

Что это за фирма, к выделению на которую государственных средств склонял Романа Журавлева Алексей Павлов? Это ООО «Спецпроект-регион».

Геннадий Горынкин и Валентин Дякуновский на протяжении более чем двух десятков лет являются доверенным лицами Павлова А.Г.

Горынкин после увольнения из правоохранительных органов постоянно работал в компаниях Павлова А.Г. Был его бессменным юристом, отвечал за скупку земли в Смоленской области и выполнением целого ряда деликатных поручений. За это Павлов трудоустроил его в вяземский избирком, а потом в дочернюю организацию агрохолдинга «Останкино» – обособленное подразделение «Тропарево-Кайдаково». Дякуновский же занимается строительством и ремонтом всех объектов, принадлежащих Павлову, а также членам его семьи и партнерам. Ремонт и строительство всех объектов ООО «Заславль» по адресу Репина, 16, в котором семья Курило также являюсь учредителем, осуществлялись непосредственно Дякуновским.

А вот интересный момент – Алексей Павлов напрямую пиарит Геннадия Горынкина. Мы связались с представителями семьи Курило, которые предоставили соответствующие материалы, свидетельствующие о дополнительной заинтересованности Павлова и Горынкина.

Очень интересна реакция Игоря Ляхова на арест Романа Журавлева. Он уже не говорит, что Журавлев – искренний и неподкупный. Интересно, как Игорь Ляхов будет изучать вопиющие факты и детали, свидетельствующие о наличии явного сговора в деятельности Журавлева и Павлова. А ведь «АН» предупреждали Игоря Ляхова о незаконности нахождения псевдокоммуниста в Смолоблдуме с учётом фальшивых деклараций и нарушений законодательства о коррупции. Надо ли ещё что-либо писать?

А вот подчиненные Александра Бастрыкина наносят второй удар по лицам, связанным с Павловым. СК возбудил уголовное дело по факту гибели работника консервного завода под Смоленском.

Кто же владелец этой структуры, которая допустила такие нарушения? Вы представьте, дорогие читатели, это Алексей Павлов и его партнер Георгий Абегян. К тому же, там не соблюдаются самые простые требования безопасности, халатность везде и во всем.

Тонкий момент – у Павлова возникли ещё и проблемы с лицензией. Грубейшие нарушения, гибель людей на собственном предприятии – и все молчали, пока не вмешались подчиненные Александра Бастрыкина. Редакция неоднократно задавала вопрос по сложившейся ситуации Председателю Смоленской областной думы Игорю Ляхову и руководителю УФНС в регионе Татьяне Рыбалко.

После возбуждения двух уголовных дел главы районов попрятались и снизили активность.

Особую пикантность дополняет факт беспрецедентного задержания Романа Журавлева в собственном кабинете: ох как он не хотел уезжать.

Глава Новодугинского района Владимир Валентинович Соколов не так давно во всеуслышание называл Романа Журавлева своим другом и партнером. Видимо, глава Новодугинского района просто запутался в реализации задач Павлова и не знает, как ему быть, поскольку тщательно пытается скрыть факт своего личного знакомства с бенефициарами ООО «Ника», а также её фактическим руководителем Сергеем Глинянским, занимающегося реализацией песка и щебня в Новодугинском районе.

Выяснилось, что глава Владимир Соколов внедряет аналогичные схемы в Новодугинском районе в сфере образования (школа в деревне Селищи Новодугинского района отдана на реконструкцию не местным, а почему-то вяземским компаниям без конкурса, и уже потрачено 400 тыс. рублей бюджетных средств из тех, что выделяются из Администрации Смоленской области). В частности, по этой же схеме осваиваются денежные средства на строительство детских садов на территории района, асфальт кладут по тем же схемам. И все не местные компании, а вяземские структуры, связанные с псевдокоммунистом.

Вот такие стандарты внедряет Владимир Соколов, а сам то в отпуске, то на учебе или дома в новой квартире – в Вязьме.

С учётом изложенного, редакция продолжает своё журналистское расследование деятельности депутата Смолоблдумы Павлова и надеется, что в ходе работы подчиненных Александра Бастрыкина в отношении двух уголовных дел, деятельности депутата Павлова будет дана соответствующая оценка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости