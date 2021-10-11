Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала главную тему переговоров с российскими политиками в Москве

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11 октября 2021, 15:59

Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP, globallookpress.com

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник прилетела в Москву. У нее запланированы несколько встреч с российскими политиками.

На вопрос о главной теме предстоящих переговоров в Москве американский политик ответила: "Стабильные и предсказуемые двусторонние отношения", - передает РИА Новости.

Напомним, у Нуланд были проблемы с визой, ее включали в "черный список".

Она прибыла в Россию на три дня. В московском аэропорту "Домодедово" ее встретил посол США в РФ Джон Салливан.

СМИ со ссылкой на источник в администрации президента России сообщили, что встреча замглавы администрации Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд состоится 13 октября.

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