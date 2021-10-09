«Я люблю жизнь в разных её проявлениях, и мне всё интересно»: Егору Бероеву исполняется 44 года

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9 октября 2021, 11:42 Наталья Полянская

Eгор Бероев, фото: Еkaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Сегодня российскому актеру театра и кино, а также общественному деятелю Егору Бероеву исполняется 44 года.



Егор Вадимович Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве в семье актёров. Даже дедушка и бабушка Егора были актёрами.



Мальчик учился в школе и всегда проявлял интерес к киноиндустрии. В семь лет он впервые появился на сцене. А после окончания школы в 1994 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Его дебютом стал фильм «Посвящение в любовь». В театре Чехова актер дебютировал в спектакле «Борис Годунов». Также Бероев сыграл в спектаклях «Привидения», «Джульетта и её Ромео», и «Обыкновенная история».



Кроме того он развивал и свою телевизионную карьеру. Егор получил несколько эпизодических ролей в сериалах «Семейные тайны», «Московские окна» и «Пятый угол».



Наибольшую популярность Егору Бероеву принёс фильм «Турецкий гамбит», в этой картине он сыграл главную роль.



Также он принимал участие в шоу «Ледниковый период» и был ведущим программы «Жди меня».



У актёра есть жена - Ксения Алфёрова, а также дочь Евдокия. В свое свободное время Егор занимался айкидо и ездой на лошадях.

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