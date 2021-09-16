В деле о многомиллионном хищении у «Роскосмоса» появились первые фигуранты

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16 сентября 2021, 19:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В уголовном деле о хищении у госкорпорации «Роскосмос» более 600 млн рублей появились первые фигуранты. Под арестом уже находятся экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявший ООО «Спецстрой», Илья Пастухов. Еще один фигурант дела - гендиректор и второй соучредитель ООО «Москапстрой» Максим Щербаков – скрывается, ему обвинение предъявлено заочно.



Громкое уголовное дело Следственный комитет России (СКР) расследует уже более двух с половиной лет. По версии СКР, его фигуранты замешаны в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей. Реализацией оборонного заказа занимался Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), который является головным центром «Роскосмоса». Подрядчиком выступала компания «Москапстрой».



В рамках федеральной программы НИЦ РКП получил 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд рублей были перечислены «Москапстрою» сразу после победы в конкурсе. После этого более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег и имевших признаки фиктивности. Оттуда они ушли на счета якобы контрагентов, после чего следы огромных денежных средств потерялись. В итоге «Москапстрой» выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб. В феврале 2020 года компания была признана банкротом.



Субподрядчиком «Москапстроя» являлась компания ООО «Спецстрой». Её гендиректор Илья Пастухов ранее проходил свидетелем по этому делу. Возможным участником хищения его признали после проведения финансово-экономической экспертизы.



Второй соучредитель «Москапстроя» Максим Щербаков, по версии следствия, заключил с сомнительными фирмами 20 договоров на сумму более 1 млрд рублей. Скрылся он от органов следствия, уже будучи подсудимым по другому делу — о хищении почти 200 млн руб. при исполнении «Москапстроем» контракта на реконструкцию и техническое перевооружение испытательных комплексов ФКП «НИИ "Геодезия"» в подмосковном Красноармейске.



Известно, что «Москапстрой» оказался единственным участником закрытого тендера на проведение реконструкции и технического перевооружения головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. При этом к участию в конкурсе ООО «Москапстрой» допустили в нарушение закона «О контрактной системе…», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и приложила к конкурсной заявке банковскую гарантию, оказавшуюся после проверки подложной.





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