«Агенты и пособники» лжекоммуниста и депутата Смолоблдумы Алексея Павлова

Аргументы Недели → Общество 13+

24 августа 2021, 14:07

Фото: depositphotos.com

Изучая ситуацию в регионах, нам приходится сталкиваться с разными методами и схемами, используемыми различными региональными группами для реализации своих корыстных целей по незаконному обогащению. В то же время приятно отметить, что во многих областях за последние, очень непростые годы, выросла целая плеяда людей, старающихся не щадя живота своего сделать нашу жизнь чуть-чуть лучше. Возникли мощные волонтерские движения, которые во взаимодействии с руководством многих регионов стремятся помогать людям и обществу.

Но происходит так не везде, и виной этому инертность общества и неверие в свои силы. Возвращаясь в глубинку Смоленской области, мы не будем пока обсуждать руководство региона, а остановим наше внимание на человеке, который любит подчеркнуть, что он «друг» губернатора – а именно на любителе недостоверных деклараций депутате Смоленской областной Думы Алексее Павлове. Речь идёт о достаточно известном в определённых кругах «товарище», поставляющем «отходы» своего производства не только «нужным» людям, но и своим прикормленным районным пособникам. В редакции появилась информация, что не два, а четыре главы района весьма внимательны к личным интересам Алексея Павлова (Инна Демидова - глава Вяземского района, Роман Журавлев - глава Гагаринского района, Сергей Гуляев- глава Темкинского района, Владимир Соколов - глава Новодугинского района). Их в области в шутку называют - четыре "милых друга" лжекоммуниста Павлова.

Про Инну Демидову мы уже писали - создается впечатление, что она в основном занята обеспечением постоянного режима работы Вяземского мясокомбината и борется только с теми, кто не поддерживает лжекоммуниста Павлова. Видимо, отодвинув на второй план районные проблемы, нужды бюджета глава района, на протяжении всего своего пребывания почему-то не хочет получать доход в казну от объектов по адресу Вязьма, улица Репина, 16. Не спешит оформлять договора аренды, поскольку, возможно, не хочет подвергать псевдокоммуниста Павлова финансовой нагрузке.

По предварительным данным, в результате такого странного бездействия главы вяземский бюджет уже недополучил порядка 30 млн рублей. При этом от неё поступают просьбы не беспокоить Павлова звонками и письмами. Такое подобострастие главе района целесообразно бы начать проявлять к родному краю и его жителям, а не к подпортившему имидж КПРФ в Смоленской области депутату.

По некоторым оценкам, с мясокомбината Павлов А. Г. и его партнер Абегян Георгий «выжимают» 4 млн рублей в месяц. А Председателю Областной Думы Игорю Ляхову пишется сказка про отсутствие доходов у Депутата Павлова.

Комиссия по этике Смолоблдумы и её руководитель сообщают, что нужно проверить коммуниста. И опять очередная сомнительная декларация сдается в областную Думу. Интересно, с какой целью подставляют Игоря Ляхова?

Знает ли Председатель Облдумы, подписывая некоторые ответы, кто из чиновников его аппарата пытается поставить уважаемого и известного политика в один ряд с лжекоммунистом, ежегодно скрывающим от налоговых органов немалые доходы.

Скрывают, видимо, от Игоря Ляхова и тот факт, что мясокомбинат расположен на территории концлагеря времен войны. И именно это предприятие служит главным источником дохода депутата от КПРФ.

Сам депутат с людьми почти не общается, избегает общения и публичных встреч, ни одной его инициативы в Смоленской областной думе не известно.

Зато, по сведениям из наших источников, в своём кабинете на Репина, 16 и в компании друзей - пособников на охоте за рюмкой водки и отварной свининки для своих, пытается обсуждать различные комбинации по продвижению очередного Вяземского персонажа во власть.

Там и обсуждаются схемы для выборов. Готовятся планы как подложить очередную свинью для избирателей. Так, видимо, в нужный момент заместитель Павлова А.Г. по мясокомбинату Романов Владимир Михайлович был делегирован депутатом городского Совета в Вязьму, и именно он занимается там вопросами законности и правопорядка. И именно Романов возглавляет компании ООО «Вязьмамясопродукт» и ООО «Вяземские Консервы». А есть ещё одно предприятие ООО «Вязьмасельхозпрод», генеральный директор Корсаков Анатолий Николаевич.

Интересно, как господа Романов В. М. и Корсаков А. Н. отнесутся, например, к неожиданной проверке налоговыми органами ООО "Вязьмамясопродукт", ООО "Вяземские консервы" и ООО "Вязьмасельхозпрод"? Или, например, находящийся уже в почтенном возрасте господин Корсаков А. Н. будет объяснять налоговым органам существующие схемы? Мы убедительно просим Главу ФНС по Смоленской области Татьяну Рыбалко объяснить нашим читателям, как Председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову дают весьма сомнительную информацию о том, что псевдокоммунист нигде не работает и доходов не получает. Согласно официальной налоговой декларации, которую Павлов А.Г. на регулярной основе предоставляет в Смоленскую областную Думу, он не получает никакого дохода от вышеуказанных компаний, а также видимо скрывает факт участия в них, не платит налоги. Но при этом делает крупные покупки (автомобили, квартиры, земельные участки, дорогие путешествия с длительным периодом и т.д.).

Аналогичным образом к представлению налоговых деклараций относятся и другие члены семьи Павлова А.Г.: Павлова О.А. (дочь), Павлов П.А. (сын), Павлова А.В. (супруга). Особую пикантность ситуации добавляет тот момент, что супруга Павлова А.Г. – Павлова А.В. является руководителем Вяземского представительства территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы зададим вопросы Елене Евгеньевне Черняковой, назначенной Председателем Федерального фонда ОМС Распоряжением Правительства Российской Федерации № 600-р от 13 марта 2020 г., разбиралась ли она, и с какой целью супруга Павлова Анна была назначена в вяземскую глубинку и кто подсунул главе Смоленского управления фонда документы на Анну Павлову. И опять же возникает вопрос к Татьяне Рыбалко, как и каким образом проверялась пустая налоговая декларация официальной жены псевдокоммуниста, возможно, скрывающего от налоговых органов Смоленской области десятки миллионов рублей незадекларированного дохода.

Аффилированные с семьёй Павлова А.Г. Компании опять же почему-то не имеют доходов. При этом лжекоммунист, видимо, скрывает и доход от использования имущественного комплекса ООО «Заславль». Видимо, это классика жанра – так называемое пособие по введению в заблуждение Смоленских налоговых, правоохранительных органов и руководства Смоленской областной Думы, в том числе путём предоставления сомнительных налоговых деклараций.



По имеющейся информации, подконтрольные компании Павлову А.Г. занимаются производством консервов:

ООО «ВЯЗЬМАМЯСОПРОДУКТ» (ИНН 6722023512, Павлов Алексей Григорьевич – 50%, Абегян Георгий Цолакович – 50%, Генеральный Директор Корсаков Анатолий Николаевич);

занимается производством консервов в интересах ООО «ГИПАР» (ИНН 6722013352, Абегян Георгий Цолакович – 95%, Зограбян Паруйр Ашотович – 5%, Генеральный Директор Зограбян Паруйр Ашотович) с оборотом порядка 1 миллиарда рублей в год.

В данной компании работает и получает заработную плату Павлов Павел Алексеевич (сын Павлова А.Г.).



В настоящее время завод работает на полную мощность и продукцию, производимую ООО «ГИПАР» и ООО «ВЯЗЬМАМЯСОПРОДУКТ» можно найти в крупных интернет-магазинах, например, на Вайлдберриз, Озон и сети «Магнит». Возникает вопрос - Игоря Ляхова и Татьяну Рыбалко это не смущает?



Через эти три компании, видимо, и осуществляются целый ряд финансовых схем нашего героя. На фоне деклараций – «сказок» для Председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова об отсутствии доходов у депутата Павлова А. Г., совладелец вышеуказанных компаний Георгий Абегян видимо генерирует неформальный доход для нашего героя. По оценкам - миллионы рублей в месяц.



Нельзя забывать и про Инну Демидову, как и в какой момент Инна Демидова должна начать ездить к людям и уговаривать руководителей школ и детских садов голосовать за Алексея Григорьевича, поскольку вязьмичей, мягко говоря, все сложнее просить голосовать за человека, похоже, скрывающего от налоговых органов свои многомиллионные доходы.



При этом Павлов А.Г. страшно переживает за ситуацию в Арбитражном Суде Смоленской области, судьи которого Савчук Людмила Александровна и Яковлев Дмитрий Евгеньевич вольно или невольно потворствуют реализации сомнительных планов нашего героя. Их решения ложатся в основу обогащения нашего героя (попытки отнять чужое имущество у граждан Белоруссии, незаконное использование чужих территорий под песчано-гравийные проекты, фактическое сращивание интересов глав Новодугинского, Вяземского района и частных интересов членов семьи депутата Павлова А. Г.).



Прежнего Председателя Арбитражного суда Смоленской области Павлов не раз зазывал на охоту. Интересный вопрос - кто и кого ловит на крючок в подобных случаях? И вот нужна ли такая охота новому руководителю Арбитражного Суда Смоленской области Юрию Пузаненкову на фоне изучения федеральной властью возможных коррупционных схем в судебных органах?

Вяземский след просматривается и в странной работе главы Новодугинского района Владимира Соколова, который нам нервно заявил, что ни разу не видел и не слышал о депутате Павлове А.Г. При этом изрядно забеспокоился, когда речь зашла о странных финансовых схемах, которые Алексей Павлов и Инна Демидова рекомендовали ему внедрять на территории Новодугинского района.



Ведь именно после ряда проведенных избирательных манипуляций был выдвинут депутат Смоленской областной Думы Павлов А. Г.



Теперь перейдем ещё к одному направлению застолий - охотничьим посиделкам, в которых наш герой хоть и на подтанцовках, но принимает личное участие. Ведь приятно подсунуть кому-то из уважаемых охотников банку тушенки сомнительного качества, тем более что налоги за производство никогда не платятся. Человек, получивший такой подарок, не представляет реально что это за опасный продукт.



Именно ощущение безнаказанности и вседозволенности позволяют путём явной манипуляции с документами банально украсть доли в бизнесе у семьи Курило, подделывать подписи. Те, кто помогает Павлову в подобных деяниях или рекомендуют ему помочь, часто находятся с ним за одним столом - в кафе на Репина, 16, на охоте или рыбалке, или в его заводской столовой, где пища имеет своеобразное меню. Без поддержки и активного участия силовой структуры в Смоленской области подобная деятельность Павлова., на наш взгляд, невозможна. Очень интересно, какая из силовых структур Смоленской области засветится сейчас в попытке похоронить обращения семьи Курило и предпринимателей, у которых отобрали имущество члены семьи Павлова А. Г.? Кто и за что готов подставиться и пожертвовать должностью ради псевдокоммуниста?



Какая силовая структура будет прикрывать обман на обмане, и тем самым засветится в «крышевании»?



И все это происходит на месте, где были замучены и погибли тысячи наших солдат и их останки до сих пор так и лежат под мясокомбинатом и не перезахоронены подобающим образом (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА «Дулаг — 184» Немецкий пересыльный лагерь «Дулаг-184» действовал в Вязьме во время фашистской оккупации — с октября 1941-го и вплоть до самого освобождения города, 12 марта 1943 года. «Дулаг-184» находился на пересечении ул. Репина и Кронштадтской в здании нынешнего мясокомбината.





Редакция продолжает расследование деятельности лжекоммуниста Павлова и планирует в ближайшее время получить комментарий ряда должностных лиц Смоленской области в целях выведения на общественное обсуждение Смоленского «коммунистического феномена».

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