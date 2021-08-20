17 млн в год из карманов россиян на радость туристам: похороните Ленина

Аргументы Недели → Общество 13+

20 августа 2021, 21:01 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Уже много лет, товарищи, мы с вами наблюдаем интереснейшие парадоксы. Приехав в Москву, не посмотреть на дедушку Ленина в Мавзолее – кощунство, а само нахождение там забальзамированного трупа… нет. Атеист-коммунист Владимир Ильич с божественным боролся, а в итоге и сам стал святыми мощами. Которые содержать надо на 17 млн наших кровных в год. Люди просят: «Похороните, по-человечески, по-христиански». А им в ответ, мол, как же так можно, человек великий, да и вообще Мавзолей – одна из главных достопримечательностей, центр притяжения туристов. То есть «по-человечески» и «по-христиански» из-за этого нивелируем? И почему скидываемся-то всей страной, если большинство все-таки против?

Еще в 2017 году социологический опрос Исследовательского центра Superjob показал, что 81% россиян старше 18 лет выступают за необходимость захоронения Владимира Ленина, покоящегося (если это можно так назвать) в Мавзолее на Красной площади прямо у Кремлевской стены.

Слушать люд простой, конечно, никто не собирался, но ведь говорят и власть имущие. Либералы вот предлагали коммунистам самим платить за вождя. Если уж убирать не хотят – хотя бы расходы пусть берут на себя, а 17 миллионов найдется на что потратить, только не плитку в центре переложить, а школу в каком-нибудь Кукуево построить. Но и эту альтернативу пресекли. Ленин для всей страны гордость, значит платим все вместе. Даже несмотря на то, что большинству из нас самим бы кто хоть по копеечке скинулся.

Но тут и с человеческой точки зрения, не только с материальной, вывод один напрашивается – хоронить нужно Ленина, почему все пытаемся, но никак до конца не доведем? Власть что ли у нас советская до сих пор? Вроде как уже давно нет.

В 1999 году Ельцин, уходя, и уже похоронив коммунизм, пытался сделать то же самое и с его олицетворением – Лениным. Хотели упокоить на Волковом кладбище, но и тогда сорвалось. Побоялись народного бунта. Но ведь времена поменялись.

Историки, антропологи, да и кто угодно говорят, дескать, давайте уже вождя в сырую землю, но новых попыток никто не предпринимает и даже слово об этом пресекается на корню. Недавно Шелягов – главный похоронщик страны сказал, пройду в Госдуму, буду за это топить.

Топите уж, пожалуйста. Дедушку надо похоронить, не по-людски это, и по отношению к Владимиру Ильичу, и к тем, кто за это платит. Никто ведь Мавзолей снести не предлагает. Памятник – феноменальный, просто Ленина можно было бы заменить восковой фигурой или открыть там музей в конце концов. Память, если забальзамированный вождь исчезнет – не сотрется, а для того, чтобы она жила – не обязательно делать частью общественного достояния тело мертвого человека. Пусть и такого значимого как Владимир Ильич.

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