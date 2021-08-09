Дина Аверина сообщила о травле в соцсетях и её, и израильтянки Линой Ашрам - победительницы Олимпиады в Токио

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9 августа 2021, 20:59

Линой Ашрам, фото: vk.com/club_averina_dina_arina

Россиянка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио призвала не травить в социальных сетях израильтянку Линой Ашрам, ставшую впервые олимпийской чемпионкой.

По признанию Дина Авериной, в соцсетях после Игр травят и её саму, и её соперницу из Израиля.

«Да, не все люди меня поддерживают. Но мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — ничего такого не сделала. Не нужно её травить», — цитирует слова гимнастки издание «Чемпионат».

Линой Ашрам получили суммарную оценку на 0,15 балла в индивидуальном многоборье выше, чем Аверина, хотя уронила ленту во время своего выступления. У Авериной ошибок не было.

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