Российские юные гении – лучшие из лучших на международных олимпиадах

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6 августа 2021, 08:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Не только российские спортсмены защищают честь своей Родины, но и юные игроки в интеллектуальные игры. Участники российских сборных на международных олимпиадах школьников в этому году преуспели на все сто. У них явно есть чему поучиться. Они не играют в игры часами, не сидят бесконечно в телефонах, не посвящают свою жизнь Инстаграму и не тратят своё время на чаты. Они – как раз из тех, кто занимается делом, усердно трудится и развивается. Такие люди не разбрасываются пустыми словами. Наши ребята завоевали 19 золотых медалей на соревнованиях по физике, математике, биологии, информатике и химии. Это показывает, насколько силён их потенциал.

Победители Химии

На 53-й Международной олимпиаде по химии вся сборная РФ получила золотые медали. Вот имена победителей: Георгий Жомин, Андрей Тырин и Тимофей Чаркин – из Москвы, и Александр Тромифов – из Екатеринбурга. Парни готовились по специальным программам, созданным преподавателями Химфака МГУ. Благодаря этой универсальной системе, наши ребята регулярно завоёвывают золотые медали в химических соревнованиях.

Победители Физики

По физике всё «золото» снова у России. На 51-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Литве, вся слава досталась российским вундеркиндам. Победители проходили обучение в московских и подмосковных школах. Вот их имена: Николай Кононенко, Денис Исмагилов, Матвей Князев, Данила Самоделкин и Артемий Новиков. Стоит отметить, что в прошлом году все участники команды из РФ тоже получили золотые медали. В этом году тренировочные сборы у участников проходили на базе МФТИ.

Победители Биологии

На 32-й Международной олимпиаде по биологии наши школьники завоевали 2 золотых и 2 серебряных медали. Золотые получили Михаил Хандохин и Давид Жеглов из Нижнего Новгороды. Серебряные медали достались москвичам Ивану Прохорову и Евгению Яйлояну. Подготовка сборной проходила на базе биофакультета МГУ имени Ломоносова.

Победители Математики

Ещё шесть золотых медалей было завоёвано российской сборной на 62-й математической олимпиаде. Соревнования проходили на территории РГПУ имени Герцена в городе Санкт-Петербург. Российская команда завоевала 5 золотых медалей и 1 серебряную. Имена участников: Максим Туревский и Иван Бахарев – из Санкт-Петербурга, Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин – из Москвы, Матвей Юсупов – из Ижевска. Серебряная медаль досталась Андрею Шевцову из Москвы.

Победители Информатики

По информатике наши участники получили 3 золотых медали и 1 серебряную. Олимпиада проходила на территории Сингапура в дистанционной форме. Площадкой для соревнований стал образовательный центр «Сириус». В итоге золотые медали достались Михаилу Будникову из Челябинска, Егору Лифарю и Тимофею Федосееву из Москвы и Даниилу Усачёву из Самары. Все эти ребята прошли тренировочную подготовку на базе МФТИ.

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