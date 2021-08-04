В Крыму на основании антиковидных ограничений опечатали территорию, где проходил фестиваль

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4 августа 2021, 20:14 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: allfest.ru

Территорию музыкального фестиваля опечатали. Организаторы ищут лазейки. АКСЕНОВ пригрозил – лазейки закончатся плохо.



Напомним – музыкальный фестиваль Z.Fest (село Поповка) планировался с 31.07 по 08.08.21. Однако уже вечером в день открытия силовики прекратили тусовку, после чего обвинили организаторов в нарушении Указа главы Крыма об антиэпидемиологических ограничениях, появлении пьяных и распитии спиртных напитков в общественном месте, а также распространении наркотиков.



Организатор Z.Fest Алексей ЖОХОВ утверждал, что сможет найти компромисс с властями и прекращал работу вечером, открываясь утром. Однако консенсуса достигнуть не удалось и 02.08 территорию опечатали. На следующий день ЖОХОВ записал обращение в «Фейсбуке», где озвучил «мы продолжим работать на территории «Марса» … там несколько локаций». Взаимоотношения с властями он описал словами «вот это, я не знаю, как это назвать» и закончил, заявив «мы держимся, мы не сдаемся».



Ситуации с Z.Fest сегодня коснулись на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Глава Крыма рассказал, что обсуждал это с прокурором и заверил – последствия для организаторов усугубятся, если ими будет нарушено «и предписание исполнительного листа».



Глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ напомнила, что массовые мероприятия запрещены и выполнение Указа главы Крыма обязательно для руководителей муниципальных образований.



Сергей АКСЕНОВ как-бы в упрек Z.Fest заявил, что «даже День ВМФ отменили». По его мнению, «граждане приходили по собственной инициативе», а под отменой он предполагал отсутствие приглашения на мероприятие и не возведение трибун для зрителей.





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