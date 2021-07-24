Гендиректор «Технодинамики» Насенков сообщил о старте испытаний в России новых квадратных парашютов

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24 июля 2021, 10:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В России приступили к испытаниям новых квадратных парашютов. По словам Игоря Насенкова, гендиректора холдинга "Технодинамика", они предназначены для десантирования грузов.

Он подчеркнул, что речь идет о новой универсальной грузовой обвязке УПГО-80-500 с квадратной формой купола. В настоящее время ее испытывают специалисты холдинга, чтобы окончательно проработать тактико-технические характеристики.

По словам Насенкова, разработка уже позволила десантировать в том числе индивидуальный водолазный буксировщик, а также надувные лодки и плоты. В ходе авиасалона МАКС-2021 он отметил, что квадратный парашют отличается большой грузоподъемностью, небольшой площадью, малым весом. Для создания купола специалисты задействовали новую опытную ткань с низкой воздухопроницаемостью.

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