Организованная семейная группировка депутата-коммуниста Павлова

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16 июля 2021, 11:49

Фото: depositphotos.com

Смоленщина... Сколько испытаний выпало на долю этой многострадальной области Российской Федерации! Сколько всего пережило население этого самобытного региона! А теперь и новая напасть – коронавирус. Даже поверхностный анализ позволяет увидеть, что Вяземский район держит ведущее место по количеству заболеваний среди других районов Смоленской области. Пытаясь понять причины такого первенства, но не найдя их, задались вопросами, почему их нет и кто пытается скрыть правду от местных жителей. Попробуем разобраться.

На наш взгляд, здесь три основные проблемы. Первая - отсутствие в Вяземском районе должной организации мероприятий в период пандемии. Вторая - пассивное, а может, даже кем-то сдерживаемое поведение некоторых руководителей агропромышленного сектора региона, аграрная направленность которого не вызывает сомнений. И наконец, третья причина – сращивание алчных интересов отдельных руководителей района, и как следствие, невнятная позиция чиновников Вяземского Роспотребнадзора, официально отвечающих перед людьми и руководством страны.

Организация процесса по борьбе с коронавирусом в Вяземском районе Смоленской области, судя по всему, трещит по швам. Возглавляет Вяземский Роспотребнадзор супруга псевдокоммуниста Алексея Павлова, пенсионерка Анна Васильевна Павлова. А ведь, как известно, рыба гниет с головы. Нигде не видно и не слышно, как эта дама борется с распространением коронавирусной инфекции.

В наших материалах мы уже упоминали, что глава Вяземского района Демидова Инна Васильевна предпочитает проводить обеденное, и даже вечернее время в компании псевдокоммуниста Алексея Павлова по адресу улица Репина, 16 в городе Вязьма.

Между тем по совместительству именно Алексей Григорьевич является владельцем предприятий, производящих, судя по некоторым отзывам, не самую качественную продукцию. В первую очередь это Вязьмамясопродукт, детище депутата Смоленской областной Думы Павлова.

Что же полезное для Вяземского района обсуждает Инна Демидова с этим человеком? Слушает старые сказки о влиянии на федеральном уровне и дискутирует о возможных мистических благах для местных жителей? Крайне занимательно, почему нигде нет искренних отзывов Инны Демидовой о тушенке псевдокоммуниста Павлова? И почему, например, она принципиально не хочет брать арендную плату с пяти гектаров в центре Вязьмы, где располагается собственность Алексея Павлова? Вероятно, в ходе совместных пиршеств Инне Демидовой просто некогда обсудить важные для района вопросы.

Зато, похоже, в муках пищеварительного процесса была выработана никому не известная инициатива по борьбе с распространением коронавируса, итоги реализации которой как раз и привели к росту численности больных.

Почему ряд руководителей сельскохозяйственных предприятий области под якобы руководством Павлова А.Г. заняли в борьбе с ковидом пассивную позицию? Почему совместно с администрацией Вяземского района не были созданы инициативные группы гражданского населения?



Может быть, потому что обедать и ужинать на улице Репина, 16 в компании депутата Павлова, владельца производства, где не все сотрудники привиты, не соблюдаются обязательные требования к технике безопасности, гораздо приятнее, нежели заниматься спасением людей в крайне непростой период.

К тому же, о людях должен был бы подумать местный Роспотребнадзор под руководством пенсионерки Павловой Анны Васильевны. Но, кажется, единственная ее задача – не допускать на предприятие псевдокоммуниста проверок.

Знала бы Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, чем занимается супруг ее Вяземской подчинённой! Подобная организованная семейная группа явно выходит за рамки возможных. В столь ответственный для страны период такая деятельность Вяземского коммуниста Алексея Павлова, его жены Анны Павловой и главы района Инны Демидовой вместо помощи местным жителям фактически идет вразрез с основами внутренней политики, определенной руководством страны.

Очень не хочется, чтобы незаконное использование служебного положения, попытки родственников депутата изъять работающий бизнес у своих белорусских партнёров, послужили дурным примером безнаказанности для остальных.

Качество тушёнки, производимой ООО "Вязьмамясопродукт" под руководством псевдокоммуниста Алексея Павлова и ее не очень приятные вкус и запах не раз обсуждались в СМИ. Видимо, надо разобраться с последствиями потребления гражданами Смоленской области и в первую очередь Вяземского района пищи в виде вызывающей сомнения «коммунистической» тушёнки. Кстати, интересный момент, а что думает об этой тушенке руководитель коммунистической партии по Смоленской области Кузнецов Валерий Бенедиктович?

Но мало проблем с тушенкой. Оказывается, на этом предприятии – ООО «Вязьмамясопродукт» – особый режим взаимодействия с Роспотребнадзором. И это в условиях пандемии? Получается, на одних вяземских предприятиях строго соблюдаются все ограничения, а ООО «Вязьмамясопродукт» соблюдает их не всегда? Крайне интересно, что за сотрудники там работают, имеют ли они разрешительные документы вообще на работу в Российской Федерации? Соблюдают ли они требования по вакцинации?

Просим главу Роспотребнадзора Анну Попову разобраться в этом вяземском бардачке и не допустить, чтобы человек, не владеющий профессиональными навыками и находящийся на пенсии, был главой Роспотребнадзора по Вязьме.

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