Организаторы аферы на 2,5 млрд рублей сбежали за границу, девушки-менеджеры под арестом ждут приговора

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 13:17 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Владелец компании «Финансовый брокеръ» Александр Дрибенц обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд рублей. Он и гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин заочно арестованы. Завершено расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.



По версии следствия, своей деятельностью мошенники занимались с июня 2015 года по май 2018 года. Они привлекали средства граждан под займы с высокими процентами (от 23% до 35%) якобы для вложения в выгодные проекты, а потом деньги были похищены.



Допрос главных фигурантов следователи почему-то долго откладывали. Алексея Мустафина допросили лишь в апреле 2019 года. В то время уже было установлено 132 эпизода мошенничества. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. Всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб.



Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез. Александра Дрибенца, уже имевшего судимость за мошенничество, не удалось допросить ни разу. Известно, что у него есть латвийский паспорт. Оба фигуранта разыскиваются с лета 2019 года.



В итоге в рамках этого дела задержали лишь трех девушек-менеджеров одного из трех зарегистрированных в Москве дополнительных офисов, которые принимали деньги вкладчиков. Их защита считает, что, упустив организаторов, непосредственно распоряжавшихся всеми собранными у граждан деньгами, девушек сделали крайними в этой нашумевшей истории. Одна из фигуранток - Ирина Коленцева - и вовсе уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений.



«Фактически они, так же, как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании», - считает адвокат Михаил Ошеров.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости