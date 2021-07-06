Чкаловы сражаются против «Системы»

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6 июля 2021, 12:57 Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Быть героем иногда оказывается проще, чем быть потомком героя. Герою сопутствует слава, почет и признание. Герою кажется, что своими подвигами он освещает путь нескольким поколениям своей семьи, потому что его, героя, будут чтить вечно и все, что он заслужил, по праву достанется его детям, внукам и правнукам. Ах, как он наивен, этот герой!



Проходят годы, и циничные деляги кладут глаз на то, что заслужил герой своими подвигами. Оценивают обстановку. И запускают лапу в хозяйство героя. Он ведь не защитит семью с того света. Значит, можно дербанить и растаскивать без опаски. Время такое - все можно! С подобным хладнокровным и бесстыжим беспределом столкнулась семья легендарного летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Прославленный пилот, воспетый еще при жизни, погиб во время испытательного полета 15 декабря 1938 года. Буквально через 2 недели постановлением высшего исполнительного органа Советского Союза Совета Народных Комиссаров №1357 от 27 декабря 1939 г. «Об увековечении памяти В.П.Чкалова» семье героя была передана в бессрочное бесплатное пользование дача в Серебряном бору, состоявшая из строений и 1,8 Га земли для ведения хозяйства – дом 1932 года постройки, коровник, сторожка с гаражом, ледник, баня-овощехранилище.

Москвичам не надо объяснять, что это за место. Живописнейший уголок первозданной природы дачники оценили еще в конце XIX века. В советское время здесь возник элитный, как сейчас бы сказали, дачный поселок для известных людей. А кто в Советском Союзе мог сравниться в известности с самим Чкаловым?

На протяжении более 80 лет семья героя добросовестно, открыто пользовалась, содержала, обслуживала строения и территорию переданной дачи. Менялись власти, эпохи, руководители страны, но никому даже в голову не приходило попробовать забрать лакомое имущество у семьи давно погибшего героя. Герои неприкосновенны!

Так было, пока не пришли новые времена, когда главной идеологией стали деньги. А там, где есть деньги, нет места ни чести, ни совести. Святого у людей новых времен не осталось ничего. Тогда у ветеранов воровали ордена, а ученых убивали ради дачи в Подмосковье или квартиры даже не в центре. А Серебряный бор к тому времени оказался в черте Москвы. Небольшой участок здесь стоил баснословных денег. А тут у семьи Чкалова в распоряжении почти два гектара! Ничего удивительного, что при виде этого лакомого куска у деляг темнело в глазах. Почти с самого начала жизни в «новой России» Чкаловы вели боевые действия по обороне того, что всей свой жизнью заслужил их легендарный предок. Но силы, разумеется, были не равны.

В 1991 году случилось значимое для Москвы событие. Председатель столичного Горисполкома по науке и технике Владимир Петрович Евтушенков познакомил своего босса, Юрия Михайловича Лужкова с родной сестрой своей жены. Звали ее Елена Батурина. В скором времени они поженились и пара Лужков-Батурина долгие годы определяла существование мегаполиса. Трудно предположить, что Владимир Евтушенков, будучи женат на сестре самой могущественной в столице женщины, не получал бы с этого родства никаких преференций.

В 1993 году Евтушенков с группой товарищей создал акционерную финансовую корпорацию. Называлась она АФК «Система» и в скором времени приобрела статус одной из самых влиятельных корпораций страны. Именно этот финансовый монстр приватизирует АООТ «Мосдачтрест», который был создан еще в далеком 1938 году и ведал всеми дачными хозяйствами Москвы. В том числе, разумеется, и дачами в Серебряном бору. Несмотря на то, что постановление Совнаркома от 1939 года никем и никогда не отменялось, а Россия является полным правопреемником Советского Союза, дачу Чкаловых так же включили в перечень приватизируемого имущества «Мосдачтреста». Как и 176 других строений.

И началась война на истощение. Всякого рода заявлениями, просьбами и требованиями, а так же постановлениями и ответами самых разных инстанций можно заполнить средних размеров библиотеку. Все они имеются в нашем распоряжении. Чкаловы не отступали, хотя против них были как бюрократическая машина, так и всесильная «Система» в лице «Мосдачтреста». И дело даже не в даче в престижном месте. Дело в памяти о своем великом предке. Сдаться - значит, предать его. Допустить, чтобы дельцы с оловянными глазами украли его память.

«Мосдачтрест» не церемонился. Если им вздумалось - они разбирали почти сто метров забора чкаловской дачи и переносили его на 10 метров вглубь участка. Просто так, своей волей. Мол, это наша земля, а то, что вы тут еще живете, не более чем временное досадное упущение. Захотелось - снесли сторожку и коровник, построили там два дома и продали их. «Святые девяностые», что скажешь.

Пришли «нулевые». Легче не стало. В 2003 году партнер «Мосдачтреста» по проекту застройки Серебряного бора скандально известный по афере с Архангельским делец Игорь Рубинер выкупает у «Мосдачтреста» по дешевке 2 гектара фантастически дорогой земли в Серебряном бору и решает в заповедном лесу построить таунхаусы на продажу.

В 2006 году Рубинер обращает свой взор на дачу Чкаловых. По его распоряжению от их участка оттяпывают 14 соток, якобы для размещения охраны. Чкаловы обращаются к депутату Госдумы генералу Варенникову. Тот выходит на Лужкова. Мэр дает распоряжение «разобраться в вопросе». Распоряжение повисает в воздухе. Никто разбираться не собирается.

Чкаловы не прекращали попыток защитить свои права по закону. В 2011 году «Мосдачтрест» даже пытался уладить дело миром и выделить часть участка Чкаловым в собственность. Аттракцион невиданной щедрости! Мы отдаем вам вашу собственность, но только часть, а остальное забираем себе. Чкаловы отказались от этой жульнической сделки.

В августе 2012 года правительство города Москвы продает оставшийся миноритарный пакет акций ОАО «Мосдачтрест», доведя владение АФК «Система» до 95,85%, сделав «системщиков» по сути полноправными владельцами Серебряного бора. «Системе» достались 117 Га из 328 Гаобщей площади. В пересчете на приблизительную рыночную стоимость земли в Серебряном бору это около 3,5 миллиарда долларов. Какие герои? Какая память? Какой закон, когда на кону такие бабки?

Началась золотая эра освоения Серебряного бора. Строительная техника не вылезала с особо охраняемых природных объектов. Вырубались реестровые сосны, каждой из которых в свое время был присвоен персональный номер.

Рубинер же спокойно отрезает себе от дачи Чкаловых еще кусочек, где вырубает деревья и без всякого разрешения и с нарушением всех возможных норм строит здание в 2 тысячи квадратных метров. Чкаловы вызвали представителей Минприроды, которые оштрафовали дельца... за одну спиленную сосну.

В 2020 году «Мосдачтрест» решил окончательно избавиться от надоевших потомков героя и тупо продал их землю и дом фирме АО «БонИнвестиции», которая сразу заявила о планах застроить территорию дачи неким эко-поселком. Привезли бытовки, сменили замки, повесили камеры, по сути закрыв Чкаловым возможность пользоваться своей дачей.

Но Чкаловы продолжают биться, хотя московские власти просто игнорируют их многочисленные обращения. Ответ поступает только из Департамента городского имущества. Но сей Департамент в качестве единственной бумажки использует только старое постановление о приватизации ОАО «Мосдачтрест», в соответствии с которым Серебряный бор стал собственностью АФК «Система». Как будто других документов просто не существует.

Но вот тут-то и кроется ошибка - если это, конечно, ошибка - чиновников. Дело в том, что вся эта свистопляска, длящаяся с начала 90-х, попросту одно большое нарушение закона. Мало того, что «Мосдачтрест» является непосредственным преемником Московского городского дачного хозяйства, которому было приказано Совнаркомом передать семье Чкалова дачу в безвозмездное и бессрочное пользование, и «Мосдачтрест» обязан соблюдать распоряжение даже тех далеких лет, если они не отменены - а они не отменены. Важнее другое. Сама приватизация «Мосдачтреста», согласно справке Прокуратуры Москвы, является полностью незаконной и совершенной с превышением полномочий. Выделение «Мосдачтреста» из состава Управления исполкома Моссовета могло произойти только решением Мосгорисполкома и отраслевого министерства. Чего не было! Да и сама организационная форма «Мосдачтреста» - государственное муниципальное предприятие - по закону не позволяла его преобразовывать в акционерное общество.

То есть, получается, что изначально незаконно созданное предприятие вело дела, которые не имело права вести. И все, что сделано «Мосдачтрестом» - незаконно!

В связи с этим семьей Валерия Чкалова направлены заявления в Следственный комитет РФ, ФАС, УЭБиПК. Под контролем Генеральной прокуратуры РФ ведется проверка Прокуратурой города Москвы.

На данный момент АО «Бон Инвестиции» выставляют себя добросовестными приобретателями и требуют выселения семьи через суд. Несмотря на то, что получение собственности Мосдачтрестом незаконно, так и в ходе ее получения государственная регистрация прав семьи не была проведена умышленно, что фактически является мошенничеством по предварительному сговору, так как о правах семьи органы города и Мосдачтреста знали и соблюдали постановления на протяжении более 80 лет.

В битве чести героя с баблом московские чиновники оказались на стороне бабла. Посмотрим, на чьей стороне они окажутся на этот раз - бабла или закона?

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